Equipe de France: les images du très étonnant maillot d'échauffement pour le Mondial 2022

Le site spécialisé Footy Headlines a dévoilé ce mercredi ce qui devrait être le maillot d'échauffement de l'équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar en fin d'année.

Les tenues de l'équipe de France pour la Coupe du monde commencent à fuiter. Mardi, le site spécialisé Footy Headlines présentait ce qui devrait être le maillot domicile des champions du monde en titre pour la compétition au Qatar en cette fin d'année. Cette fois, le site a dévoilé ce qui semble être le futur maillot d'échauffement.

Bleu marine et or, le maillot domicile pour le Mondial présente un design épuré. La tenue d'échauffement ne respecte pas les mêmes codes avec des motifs bleus et rouges sur un fond blanc. L'équipementier des Bleus, Nike a conçu les différents maillots. Plus tôt en juillet, Footy Headlines avait déjà présenté le maillot extérieur, avec un design plutôt particulier.

La liste de Deschamps ce jeudi

Ce jeudi, Didier Deschamps annoncera sa liste pour le prochain rassemblement fin septembre, avec deux matchs de Ligue des Nations, contre l'Autriche et le Danemark. Ces rencontres seront les deux dernières pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers avant la Coupe du monde.

Pour le Mondial, la France a hérité d’un groupe D homogène dans lequel figurent l’Australie, le Danemark et la Tunisie. La France commencera par l’Australie le mardi 22 novembre. Puis ce sera au tour du Danemark de se présenter face aux Bleus le samedi 26 novembre. Enfin, l'équipe tenante du titre concluera cette phase de poules le mercredi 30 novembre face à la Tunisie.