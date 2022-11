Coupe du monde 2022: Gala flattée que son tube "Freed From Desire" soit le nouvel hymne des Bleus

Sur les images de liesse dans les vestiaires des Bleus après leur qualification pour les 8es de finale du Mondial suite à leur succès contre le Danemark (2-1), on peut entendre le tube de Gala, "Freed From Desire". Un hymne temporel qui a emporté l'adhésion de tout le groupe tricolore, ce qui a bien plu à l'artiste italienne.

Un morceau de musique vieux de 26 ans comme nouvel hymne des Bleus au Qatar ? Remis au goût du jour dans la sphère footballistique lors de l'Euro 2016 par les supporters nord-irlandais - avec leur légendaire "Will Grigg's on Fire" - le tube de la chanteuse italienne Gala, "Freed From Desire", a fait son retour en force ce week-end à Doha.

"La musique est venue comme ça dans le vestiaire"

Les images de joie dans le vestiaire de l'équipe de France après la victoire face au Danemark (2-1) n'y sont pas innocentes : on y voit notamment Mattéo Guendouzi, Marcus Thuram, Benjamin Pavard et tous leurs partenaires reprendre en choeur le refrain d'une chanson pop bien ancrée dans les esprits. De là à en faire "LE" son officiel de l'épopée des hommes de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde, il n'y a qu'un pas... que le défenseur central Raphaël Varane a refusé de franchir lorsqu'on l'a interrogé dessus, dimanche en conférence de presse. "Je ne sais pas, la musique est venue comme ça dans le vestiaire. On a célébré ensemble cette qualification pour les 8es de finale et j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça."

Quoi qu'il en soit, et s'il est pour l'heure difficile de dire que les Bleus ont résolument adopté cette ambiance "old school" pour la suite de la compétition, ces images de fête ont bien plu à l'autrice du tube planétaire. Sur Twitter, Gala s'est fendu d'un message à leur encontre. "Les joueurs de l'équipe de France qui célèbrent sur ma chanson "Freed From Desire", cela a une place particulière dans mon coeur en raison de l'amour toujours témoigné pour mon morceau et pour moi en tant qu'artiste !", écrit-elle. Reste à voir si elle accompagnera les pas de danse chaloupés et autres sauts festifs du groupe tricolore jusqu'à la troisième étoile.