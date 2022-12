Coupe du monde 2022: "Il y a un temps pour tout", la ministre des Sports répond aux polémiques sur la présence de Macron au Qatar

Emmanuel Macron était au Qatar pour assister mercredi à la victoire de l'équipe de France face au Maroc (2-0) et à sa qualification pour la finale de la Coupe du monde 2022. Une présence qui ne fait pas l'unanimité au sein de la sphère politique. Sur BFMTV, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera a justifié cette présence.

Emmanuel Macron a vibré durant la demi-finale de la Coupe du monde remportée par l'équipe de France face au Maroc (2-0), mercredi soir. Le président de la République avait, comme il l'avait annoncé avant la compétition, fait le déplacement pour ce grand rendez-vous et a salué les Bleus comme les Marocains après la rencontre, confirmant aussi sa présence dimanche pour la finale face à l'Argentine.

Un déplacement au Qatar sur fond de polémiques autour des droits humains, de l'attribution de la compétition et de l'écologie... ce qui ne fait pas l'unanimité dans le milieu politique et associatif. Sur BFMTV, Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, a justifié la présence du chef de l'Etat.

"L'important est de préserver l'équipe de France des polémiques"

"L'équipe est en train de réaliser quelque chose d'historique, Didier Deschamps est à quelques mètres de vraiment rentrer au Panthéon du football. C'est une équipe nationale, le sport le plus important pratiqué par plusieurs millions de Français. C'est formidable qu'il soit derrière cette équipe, qu'il ait cette proximité avec les joueurs, salue la ministre. Et cela n'empêche pas une action diplomatique exigeante, dans le dialogue et la volonté de faire progresser ce partenaire de la France qu'est le Qatar. Le chef de l'Etat profite de ce moment pour porter l'image de la France dans le monde."

"Il y a un temps pour tout: pour l'action diplomatique, résolue sur le plan bilatéral et j'ai moi-même pu avoir des rencontres importantes sur place. Maintenant, l'important est de préserver l'équipe de France des polémiques, de se concentrer sur le sportif pour qu'ils puissent aller chercher cette deuxième Coupe du monde d'affilée", conclut Amélie Oudéa-Castera. Le rendez-vous est donc pris.