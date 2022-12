France-Argentine: le premier pronostic de Macron pour la finale

Emmanuel Macron, président de la République présent à Doha pour la demi-finale mercredi, donne sa première tendance pour la finale entre la France et l’Argentine, dimanche (16h). Il voit une victoire française et de nombreux buts au cours du match.

Emmanuel Macron reviendra donc à Doha dimanche. Présent pour la demi-finale entre la France et le Maroc (2-0) mercredi, le président de la République avait promis de revenir au Qatar en cas de qualification des Bleus. C’est chose faite et le chef de l’Etat prendra place dans la tribune VIP du Lusail Stadium. Quatre jours avant le choc, il a déjà sa petite idée du scénario de ces retrouvailles au sommet avec l’Argentine, quatre ans après la victoire française en 8es de finale face à la bande de Messi (4-3).

Plutôt bon au jeu des pronostics sur ce Mondial (il avait annoncé la victoire 3-1 de la France face à la Pologne avec quasiment tous les buteurs), Macron a donné sa première tendance avant d’affiner son pronostic dimanche matin quand il sera en possession de tous les informations sur les joueurs disponibles.

"On gagne et quelque chose me dit qu’il y aura pas mal de buts"

"Je n’ai pas encore vu la feuille de match donc je suis prêt faire mon commentaire dimanche matin, a-t-il confié sur la chaîne L’Equipe. Je pense qu’on est favori mais à chaque match ils (les Argentins, ndlr) ont mieux joué, donc c’est une équipe en très forte progression. Ils n’étaient pas manchots hier (mardi lors de leur victoire contre la Croatie en demi-finales, 3-0), ils se reposent sur moins de joueurs que nous. Ils sont, à mon avis, moins solides et moins complets. J’attends de voir si Rabiot est retapé parce que, même s’il y avait une super équipe ce soir, ça dépend un peu de la feuille de match. Je pense qu’on gagne et quelque chose me dit qu’il y aura des buts en finale, pas mal de buts mais j’affine dimanche matin."

Macron s’est rendu dans le vestiaire français à l’issue de la rencontre pour fêter cette deuxième qualification consécutive en finale d’un Mondial. Il s’est aussi confié aux journalistes en zone mixte. "On est très fier, a-t-il lancé. Et je pense que nos compatriotes ont besoin de joie simple et pure, le sport en procure et le foot tout particulièrement. Je suis beaucoup mieux maintenant qu’il y a une heure et demie. Je pense que le match n’est pas le même s’ils égalisent. On a parfois souffert mais on a vu une très grande équipe. Un immense merci à notre sélectionneur, Didier Deschamps, et à cette équipe qui est en fait un mélange de plusieurs générations, et c’est ça qui est formidable. Deschamps, c'est trois finales, et il les gagne! Jamais deux sans trois, Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. On rapporte la Coupe et évidemment qu’il faut que Deschamps reste!"