Coupe du monde: images impressionnantes de la sélection polonaise escortée jusqu'au Qatar… par des avions de chasse

On a connu plus serein comme climat pour voyager. Ce jeudi, la sélection polonaise s’est envolée pour le Qatar, où elle s’apprête à disputer la Coupe du monde, dans des conditions bien particulières. Des avions de chasse, précisément des F-16, ont accompagné Robert Lewandowski et ses coéquipiers jusqu’à la frontière sud de la Pologne.

"Nous avons été escortés jusqu'à la frontière par des avions F-16. Merci et salutations aux pilotes", a écrit la sélection polonaise sur son compte Twitter, en accompagnant son message d’une vidéo de cette situation tout sauf habituelle.

Un missile s'est abattu sur un village polonais

Cette prise de précaution s’explique par un climat géopolitique extrêmement tendu dans la région. En plein conflit russo-ukrainien, un missile s'est abattu ce mardi sur un village polonais proche de la frontière ukrainienne, faisant deux morts. La Russie a rapidement démenti toute implication, malgré les accusations de l'Ukraine. Les Occidentaux estiment qu’il est finalement probable que le missile vienne de la défense anti-aérienne ukrainienne.

Sur les terrains de football, les Polonais vont débuter leur Coupe du monde contre le Mexique mardi à 17h. Placés dans le groupe C, les hommes de Czesław Michniewicz défieront ensuite l’Arabie Saoudite (samedi 26 novembre) puis l’Argentine (mercredi 30 novembre). En cas de qualification, les Polonais pourraient croiser la route de l’équipe de France en 8e de finale.