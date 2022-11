Coupe du monde 2022: l'Allemagne "prête à payer des amendes" pour ses critiques du Qatar

Le président de la Fédération allemande de football (DFB) Bernd Neuendorf a fait savoir vendredi qu'il est prêt à payer des amendes si son pays, engagé en Coupe du monde, est sanctionné pour ses critiques à l'encontre du Qatar au sujet de la défense des droits de l'Homme.

L'Allemagne, qui a pris position en faveur des droits humains en marge de la Coupe du monde 2022 au Qatar, est "prête à payer des amendes", a déclaré vendredi le président de la fédération nationale (DFB). "S'il devait y avoir des sanctions financières, à titre personnel je suis prêt à payer des amendes", a assuré Bernd Neuendorf, le patron de l'instance, lors d'une conférence de presse.

La préparation du tournoi qui débute dimanche a été dominée par les préoccupations concernant le respect des droits des travailleurs, des femmes et de la communauté LGBT+ dans l'Émirat. Manuel Neuer, le gardien de la Mannschaft, s'est engagé comme d'autres capitaines de sélections européennes à porter un brassard "One Love" afin de promouvoir la diversité et l'inclusion. Ce geste "n'est pas une déclaration politique mais il a valeur d'engagement en faveur des droits de l'Homme. Nous n'écartons pas d'autres actions", a encore prévenu M. Neuendorf, remonté contre les dernières déclarations de la Fifa autour de ces questions.

>>> Les dernières infos sur la Coupe du monde au Qatar

Le patron du foot allemand "irrité" par Infantino

"Nous devons envoyer un signal fort, a-t-il ajouté. Dire qu'on ne devrait pas se concentrer sur les droits de l'Homme à l'occasion du Mondial, cela m'a vraiment irrité". L'instance mondiale, par la voix de son président Gianni Infantino, a conseillé plus tôt en novembre aux 32 sélections participantes de "se concentrer sur le football" et a également prié les équipes de ne plus "donner de leçons de morale".

La Fifa a également interdit au Danemark de s'entraîner avec des maillots pro-droits humains. M. Neuendorf a également répété que la fédération allemande ne soutenait pas la candidature du dirigeant suisse, seul en lice pour être élu en mars 2023 à la tête d'une Fifa qu'il dirige depuis 2016. L'Allemagne, sacrée championne du monde à quatre reprises, fait son entrée dans le tournoi contre le Japon le 23 novembre.