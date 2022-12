Coupe du monde 2022: "Je suis Français de toute façon", la blague de Taylor Moore après Angleterre-France

Après la défaite de l'Angleterre contre la France (1-2) samedi soir en quarts de finale du Mondial, un ancien pensionnaire anglais d'un club de Ligue 1 a tenté une pointe d'humour sur Twitter. Taylor Moore, qui avait évolué à Lens de fin 2014 à août 2016 et était devenu populaire malgré lui après une interview bord-terrain avec un journaliste - qui l'avait confondu vec Kylian Mbappé - a expliqué, avec second degré, que de toute façon "il était Français".

Qui se souvient encore de cette interview entrée dans la légende, le 22 mai 2016, lors de la finale de la coupe Gambardella entre Monaco et Lens (3-0) ? Le journaliste Daniel Lauclair se rapproche de Kylian Mbappé, alors très jeune et évoluant avec les jeunes de l'ASM en U19, mais le confond avec l'un de ses adversaires du jour, un certain Taylor Moore, défenseur central anglais de Lens. Une séquence culte encore exhibée parfois sur les réseaux sociaux.

"Je suis Français de toute façon", la blague de Taylor Moore

Désormais à Shrewsbury Town en League One (troisième division), après avoir quitté les Sang en Or en août 2016, Taylor Moore s'est rappelé au bon souvenir du public français ce samedi sur Twitter. Suivant de près le quart de finale entre les Bleus et les Three Lions, le joueur a réagi après la défaite des coéquipiers d'Harry Kane face à ceux... de Kylian Mbappé. Un tweet limpide et totalement second degré, rebondissant sur cet entretien lunaire d'il y a quelques années pour masquer sa déception du moment : "Je suis Français de toute façon".

Sous son tweet, on peut lire plusieurs commentaires de supporters lensois l'appelant à revenir évoluer chez eux, tandis que d'autres sont totalement hilares, reprenant notamment le visage du numéro 10 français tout sourire après le penalty manqué d'Harry Kane. Une célébration de soulagement mais en aucun cas une moquerie, d'après une séquence plus longue diffusée ce dimanche dans Téléfoot.

Reste à voir si Taylor Moore sera toujours français mercredi pour soutenir le bourreau des Anglais ou bien s'il changera d'écurie pour rallier les supporters marocains, qui célèbrent la première qualification d'une nation africaine dans le dernier carré d'une Coupe du monde de football.