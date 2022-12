Coupe du monde 2022: Saïss, Aguerd, Mazraoui... le Maroc diminué face aux Bleus ?

Première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde, le Maroc défiera l'équipe de France mercredi (20h). Dans quel état physique ? Certains cadres de Walid Regragui sont actuellement blessés ou diminués.

Il faut croire que l’ambition vient en gagnant pour le Maroc. Après avoir déjoué les pronostics en s’extirpant à la première place d’un groupe pour le moins relevé (Croatie, Belgique, Canada), les Lions de l’Atlas ont décidé d’élever encore leur niveau. Jusqu’à être héroïques. Bourreaux de la Roja en huitièmes, ils ont étiré leur formidable épopée en mettant à terre le Portugal, scellant sans doute la fin de carrière internationale de Cristiano Ronaldo. Les voilà donc aux portes de la finale. Devenu la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré d’une Coupe du monde, le Maroc aura rendez-vous mercredi (20h) avec l’équipe de France, tenante du titre et gonflée de confiance après avoir sorti l’Angleterre.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Personne n’aurait misé sur une telle affiche il y a trois semaines. Sauf peut-être Walid Regragui, arrivé sur le banc à la fin de l’été et faiseur de miracles depuis le début du Mondial. Lui en est convaincu : son équipe a les armes pour passer encore un tour. "Si une équipe africaine peut aller en demi-finale, pourquoi pas en finale ? On a le droit de rêver, a-t-il lancé samedi après s’être offert le scalp du champion d’Europe 2016. C'est gratuit le rêve mais ça n'est pas les grands pays qui vont nous le donner. A nous d'aller le chercher. Mais on n'a rien fait. On est à un match de la fin et il faudra être fort pour nous battre. Si on est à 100%, ça sera très, très dur de nous battre." C’est justement toute la question : son Maroc sera-t-il à 100% dans trois jours ?

L'inquiétude Saïss

Face au Portugal, il a dû se débrouiller sans son taulier Nayef Aguerd. Sorti touché aux ischios-jambiers contre l’Espagne, l’ancien Rennais n’était pas sur la feuille de match en quarts de finale. Opéré cet été d'une cheville, il a déjà forcé pour revenir à temps pour la Coupe du monde et n’a commencé sa saison que fin octobre. Tout un pays espère des nouvelles positives dans les prochaines heures, même si son remplaçant Jawad El Yamiq a répondu aux attentes face au Portugal. Le joueur de Valladolid était associé au capitaine Romain Saïss. Strappé à la cuisse gauche dès l’échauffement, ce dernier a tenu 57 minutes avant de céder sa place au Brestois Achraf Dari.

"Je vais voir comment je me sens demain (ce dimanche) au réveil, a indiqué Saïss après la rencontre en zone mixte. On verra. J’espère que ce ne sera pas trop grave et que je pourrais tenir ma place, je vais tout faire pour mais il y a des moments où il faut savoir être raisonnable et ne pas devenir un poids pour son équipe, par pure fierté personnelle." Blessé, Noussair Mazraoui a lui été brillamment relayé par Yahia Attiyat Allah. La copie rendue par le latéral gauche du Wydad Casablanca a été quasi parfaite. De quoi rassurer son sélectionneur, bien conscient que sa ligne défensive titulaire tire la langue mais pas inquiet outre mesure.

Ziyech est sorti exténué

"J'ai perdu deux joueurs importants avec Aguerd et Mazraoui. Mais ceux qui sont entrés ont fait un travail extraordinaire", a insisté Regragui en conférence de presse. Et d’ajouter sur TF1 : "On tire au max, on a encore des mecs blessés. Ceux qui entrent se battent. Le groupe a un état d'esprit." Et des ressources insoupçonnées. Moteur de ce Maroc, aussi puissant que précis techniquement, Sofyan Amrabat était incertain avant les huitièmes à cause d’une gêne au dos. Mais il était bien présent contre l’Espagne, puis face au Portugal, et il a à chaque fois écœuré le milieu de terrain adverse par sa faculté à orienter le jeu et à relancer proprement sous pression. Le rôle d’Hakim Ziyech dans cette équipe est tout aussi essentiel.

Boudé par Vahid Halilhodzic, remplaçant à Chelsea, il est redevenu un élément majeur en sélection grâce à Regragui et brille au Qatar. Mais il est apparu totalement cramé en quarts. A bout de force, il a dû être remplacé par le Toulousain Zakaria Aboukhlal à la 82e. Inquiétant en vue des demi-finales ? S’il manque de "caisse", il semble encore capable de se surpasser. Comme Sofiane Boufal, remplacé au même moment après avoir à nouveau avalé les kilomètres dans son couloir. Walid Cheddira, lui, manquera à l’appel face aux Bleus. Déjà en difficulté lors de son entrée contre l’Espagne, l’attaquant de Bari n’a rien réussi lors de ses 26 minutes passées sur le terrain face aux Portugais. Il a même trouvé le moyen d’être expulsé dans le temps additionnel pour un second avertissement. La demi-finale se fera donc sans lui.