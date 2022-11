Coupe du monde 2022: Kane pourrait être sanctionné s'il porte le brassard arc-en-ciel avec l'Angleterre

D'après le Telegraph, la FIFA a indiqué à la Fédération anglaise qu'Harry Kane n'était pas autorisé à porter le brassard arc-en-ciel "OneLove" lors d'Angleterre-Iran, lundi après-midi. Certaines sélections européennes qui ont prévu de porter le brassard craignent de voir leur capitaine recevoir un carton jaune en début de match.

La FIFA continue sa bataille contre le brassard "OneLove" que plusieurs sélections européennes souhaitent porter lors de la Coupe du monde au Qatar. D'après le Telegraph, la Fédération anglaise a été informée dimanche que les règlements de la FIFA n'autorisaient pas Harry Kane, capitaine des Three Lions, à porter le fameux brassard qui prône la fin des discriminations contre les minorités, y compris la communauté LGBTQ+.

>>> Les dernières infos sur le Mondial

Les Anglais sont les premiers à entrer en lice dans ce Mondial (lundi à 14h contre l'Iran), parmi les pays qui ont annoncé vouloir porter ce brassard. Ils seront les premiers à faire face à une possible sanction, encore très floue. D'après le Telegraph, certaines nations craignent que leur capitaine reçoive un carton jaune juste après le coup d'envoi, avec comme motif un équipement qui ne correspond pas aux règlements de la FIFA.

Plus tôt dans la journée, Harry Kane s'était exprimé lui-même sur le sujet. "Nous avons clairement dit que nous souhaitons tous, en tant qu'équipe, et le staff également, que je porte ce brassard. Je sais que la FA (Fédération anglaise) et la FIFA échangent sur le sujet en ce moment et je suis certain qu'un accord sera trouvé d'ici le coup d'envoi." Ça ne semble pas être le cas pour le moment.

Kjaer portera le brassard "peu importe les conséquences"

Samedi, au moment d'annoncer ses propres brassards véhiculant d'autres messages qui eux ne vont pas à l'encontre de la politique en place au Qatar, la FIFA avait pourtant indiqué que "les équipes participantes pourront diffuser leurs propres messages via les brassards des capitaines", ce qui ne semble plus accepté 24 heures plus tard.

Ces derniers jours, l'Allemagne via Manuel Neuer, le Danemark, les Pays-Bas et le pays de Galles ont informé qu'ils comptaient bel et bien arborer ce brassard "OneLove" lors de leurs rencontres respectives. Christian Eriksen a indiqué que le capitaine danois, Simon Kjaer, le porterait "peu importe les conséquences".

L'équipe de France, en revanche, ne devrait pas se joindre au mouvement. "J'aime autant qu'il ne le fasse pas", a notamment indiqué le président de la FFF, Noël Le Graet, à propos du capitaine tricolore Hugo Lloris et du port de ce brassard "OneLove".