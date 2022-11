Coupe du monde: Contrairement à la France, l’Angleterre prêt à payer une amende pour porter le brassard arc-en-ciel

Le président de la fédération anglaise soutient la décision de son capitaine Harry Kane de porter un brassard en soutien aux minorités.

Ce n’est pas le brassard le plus offensif du monde, et pourtant il est déjà au cœur de belles polémiques, alors que la Coupe du monde n’a pas commencé. En soutien aux droits LGBTI, quelques capitaines de sélections qualifiées pour la Coupe du monde, dont Harry Kane, capitaine de l’Angleterre, ont annoncé leur volonté de porter un brassard multicolore. Problème, il faut pour cela l’accord de la FIFA qui interdit toute prise de position politique sur le terrain. Et même si les sélections européennes ont fait part de leur volonté très en amont de la compétition, à moins de 48h du coup d’envoi, la FIFA n’a toujours pas autorisé le brassard, faisant planer la menace d’une sanction, probablement financière.

Pas un problème pour Mark Bullingham le patron de la fédération anglaise qui a indiqué dans une interview à Sky qu’il soutenait l’initiative de son équipe et qu’il assumerait, le cas échéant. "Ils n'ont pas répondu à notre demande de porter le brassard. Il est possible que nous soyons pénalisés. Si c'est le cas, nous paierons l’amende."

Pas vraiment la même ligne que Noël Le Graët et Hugo Lloris, donc (qui pourtant voulait le porter en septembre). "Lorsqu'on accueille des étrangers en France, on a souvent l'envie qu'ils se prêtent à nos règles et respectent notre culture. J'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar", avait esquivé en conférence de presse Hugo Lloris. Un brassard pourtant porté par Raphaël Varane, capitaine des Bleus en l’absence de Lloris face au Danemark.

Noël Le Graët: "J'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter"

Sur RMC mercredi, Noël Le Graët en avait rajouté une couche: "On va en discuter. Mais j'aime autant qu'il ne le fasse pas. On va jouer dans un pays que l'on doit respecter. Mais s'il faut le porter, on le portera." Une prise de position qui n’a pas forcément plu à la ministre de tutelle, Amélie Oudéa-Castera toujours sur RMC ce vendredi: "Moi, là-dessus, j’avais salué l’initiative de l’équipe de France de le faire lors des matchs de Ligue des nations, a souligné le membre du gouvernement. Raphaël Varane puis Antoine Griezmann, les deux capitaines, l’avaient porté. J’avais trouvé que c’était bien et je l’avais dit."

"Les propos de Hugo Lloris, il faut quand même se souvenir que cela intervient dans un moment où la Fédération française de football par la voix de son président donne plus ou moins une consigne de ne pas le porter et où il pense que la FIFA va plutôt l’interdire. Chez les sportifs, il y a aussi un côté 'je respecte les règles et je respecte le cadre'. Pour moi, ce qui est extrêmement important, c’est que nos Bleus soient engagés, a encore martelé l'ancienne joueuse de tennis. Vous avez vu la lettre qu’ils ont écrit et dans laquelle ils sont sans ambiguïté sur la condamnation de toutes les formes de discrimination. Ils indiquent qu’ils soutiendront les ONG qui luttent pour l’ensemble des droits humains à travers le fonds Génération 2018."

Et pour Amélie Oudéa-Castera, la porte est toujours ouverte: "Je pense que le sujet n’est pas fermé parce que la FIFA ne s’est pas prononcée. On pensait qu’elle l’interdirait (le brassard LGBTQ+) il y a quelques jours mais pour l’instant elle ne s’est pas prononcée.