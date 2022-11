Coupe du monde 2022: l'Allemagne galère en amical contre Oman, le Mexique battu par la Suède

Privée de plusieurs cadres laissés au repos, l'Allemagne a souffert pour venir à bout d'Oman (1-0) ce mercredi pour son seul match de préparation avant la Coupe du monde au Qatar.

Voilà qui ne va pas rassurer les supporters de la Mannschaft... L'Allemagne est difficilement venue à bout d'Oman (1-0) ce mercredi à Mascate, la capitale du sultanat, lors de son seul match de préparation avant son entrée en lice au Mondial au Qatar. Niclas Füllkrug, l'attaquant du Werder Brême, a sauvé les siens en inscrivant le seul but de la rencontre à la 80e minute, offrant à Hansi Flick, son sélectionneur, une option offensive supplémentaire en amont de la Coupe du monde.

Le Mexique déçoit, la Pologne sans forcer

Pour le reste, et dans une équipe fortement remaniée par rapport aux dernières rencontres de l'Allemagne, personne ne s'est vraiment mis en valeur pour bousculer la hiérarchie et espérer débuter le premier match face au Japon le 23 novembre. Dans un climat proche de celui du Qatar, Flick a tout de même pu lancer Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses 18 ans le 20 novembre, jour du premier match du Mondial, sur la scène internationale. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund, surprise de la liste allemande, s'est montré nerveux pour sa première sélection mais a failli ouvrir le score, sa frappe heurtant le poteau en toute fin de première période (45e+1).

Face au Japon dans une semaine, Flick devrait faire confiance aux poids lourds de sa sélection : Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle ou Thomas Müller, tous laissés au repos face à Oman.

Dans les autres matchs du soir pour les Mondialistes, le Mexique a été surpris par la Suède (2-1) à six jours de son entrée en lice contre la Pologne. Les coéquipiers d'Arkadiusz Milik, eux, sont venus à bout du Chili (1-0) sans Robert Lewandowski, resté sur le banc. Futurs adversaires des Mexicains et des Polonais dans le groupe C (dans lequel on retrouve également l'Arabie saoudite), les Argentins ont eux balayé les Emirats arabes unis (5-0).