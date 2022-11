Equipe de France: Oudéa-Castéra rouvre le dossier du brassard arc-en-ciel pourtant fermé par Lloris

Amélie Oudéa-Castéra a livré son ressenti ce vendredi sur BFMTV et RMC après le choix de Hugo Lloris de ne pas porter un brassard arc-en-ciel lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La ministre des Sports a surtout salué l'engagement des Bleus dans la lutte pour les droits humains et contre toute forme de discrimination.

Surtout pas d'impair. En voyage au Qatar pour y disputer la Coupe du monde, Hugo Lloris et le reste de l'équipe de France ne veulent pas manquer de respect à leur hôte. Le gardien et capitaine des Bleus a ainsi confirmé il y a quelques jours face à la presse qu'il ne portera pas de brassard arc-en-ciel pendant les matchs. Un choix commenté, voire critiqué, mais compris par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, comme elle l'a confirmé ce vendredi sur le plateau de BFMTV et RMC dans l'émission Apolline Matin.

"Moi, là-dessus, j’avais salué l’initiative de l’équipe de France de le faire lors des matchs de Ligue des nations, a souligné le membre du gouvernement. Raphaël Varane puis Antoine Griezmann, les deux capitaines, l’avaient porté. J’avais trouvé que c’était bien et je l’avais dit."

Oudéa-Castéra salue l'engagement des Bleus

A quelques jours de l'entrée en lice des Bleus dans le Mondial, mardi 22 novembre face à l'Australie, Amélie Oudéa-Castéra a préféré retenir le positif dans leur engagement sociétal. La ministre des Sports a insisté sur leur soutien aux associations qui luttent pour les droits humains.

"Les propos de Hugo Lloris, il faut quand même se souvenir que cela intervient dans un moment où la Fédération française de football par la voix de son président donne plus ou moins une consigne de ne pas le porter et où il pense que la FIFA va plutôt l’interdire. Chez les sportifs, il y a aussi un côté 'je respecte les règles et je respecte le cadre'. Pour moi, ce qui est extrêmement important, c’est que nos Bleus soient engagés, a encore martelé l'ancienne joueuse de tennis. Vous avez vu la lettre qu’ils ont écrit et dans laquelle ils sont sans ambiguïté sur la condamnation de toutes les formes de discrimination. Ils indiquent qu’ils soutiendront les ONG qui luttent pour l’ensemble des droits humains à travers le fonds Génération 2018."

Et Amélie Oudéa-Castéra d'enchaîner: "En octobre dernier ils ont déjà amorcé leur effort de mobilisation. Je retiens d’ailleurs que Hugo Lloris était l’un des principaux moteurs de la création de ce fonds avec Raphaël Varane. Un Antoine Griezmann s’est distingué à plusieurs reprises par son soutien absolu à tous les supporters et aux personnes homosexuelles. C’est l’un de ceux qui a été le plus en verve sur ce sujet de lutte contre toutes les formes d’homophobie. Maintenant je l’ai toujours dit, les Bleus sont libres de leur expression. Ce qui est important, c'est qu'on ait senti leur engagement et le fait qu’ils étaient concernés par ce sujet. Eux-mêmes, ils ont envie d’exprimer un message."

"Exploiter leur liberté d’expression, de parole, d’action et de financement"

Au-delà de la responsablité des joueurs de l'équipe de France, Amélie Oudéa-Castéra a ensuite regretté le manque de clarté de la Fifa sur ces questions. Un flou qui a nui, selon la ministre des Sports, au positionnement des Bleus sur les questions extra-sportives.

"Je pense que le sujet n’est pas fermé parce que la Fifa ne s’est pas prononcée. On pensait qu’elle l’interdirait (le brassard LGBTQ+) il y a quelques jours mais pour l’instant elle ne s’est pas prononcée. Elle a dit qu'elle le ferait en temps voulu. C’est maintenant imminent qu’il y ait cette décision, a encore expliqué la ministre sur BFMTV et RMC. Je sais pour en avoir longuement parlé tant avec Didier Deschamps qu’avec Hugo Lloris, ils étaient à ma gauche et à ma droite lors du dîner à Clairefontaine. On a beaucoup échangé sur ce thème-là. Et eux ce qu’ils disent qui est difficile c’est qu’il y a des règles sur le terrain de jeu qui s’imposent. Eux ce qu’ils veulent c’est exploiter leur liberté d’expression, de parole et d’action et de financement, pour être absolument sans ambiguïté dans ce soutien aux droits humains et la lutte contre toutes les formes de discriminations."

La ministre des Sports a ensuite conclu son propos: "On est en dans un moment, je pense, où les règles de la Fifa vont se préciser. Je leur fais confiance. Leur lettre portait les bons messages. Leur volonté de contribution financière est aussi une preuve de leur engagement."