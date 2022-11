Coupe du monde 2022: l'incertitude Ramos avant la liste de Luis Enrique pour l'Espagne

Luis Enrique, le sélectionneur de l’Espagne, doit annoncer sa liste pour la Coupe du monde ce vendredi. Il y a encore un léger doute sur la présence de Sergio Ramos, peu attendue mais pas encore complètement exclue.

Sergio Ramos, 180 sélections au compteur entre 2005 et 2021, disputera-t-il une cinquième Coupe du monde au Qatar ? Le défenseur du Paris Saint-Germain n’a plus été appelé avec l’Espagne depuis mars 2021 mais a indiqué il y a quelques jours rêver encore du Mondial, alors que Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, doit donner sa liste ce vendredi.

D’après l'émission espagnole El Larguero, l’ancien capitaine du Real Madrid serait prêt à assumer n’importe quel rôle au sein de la sélection, y compris celui de remplaçant, ce qui explique sa présence dans la pré-liste de Luis Enrique, donnée à la fin du mois d'octobre. A l’inverse, David De Gea par exemple, qui ne souhaite pas s’asseoir sur le banc, ne faisait pas partie des 55 joueurs de cette pré-liste.

Fati, Baldé et Thiago en ballotage

Parmi les autres choix qui se présentent pour Luis Enrique, il y a celui d’emmener ou non Ansu Fati, qui n’a pas retrouvé une place de titulaire au Barça. L’ailier gauche n’a débuté que cinq rencontres cette saison, et s’il a été appelé en sélection en juin dernier pour la Ligue des nations, il n’était pas entré en jeu. Ses dernières minutes avec l’Espagne remontent à octobre 2020 et il présente aujourd’hui plus d’incertitudes que de garanties.

Quelques autres joueurs sont en balance. Alejandro Baldé, le latéral du Barça, pourrait être la surprise de la liste. Il a 19 ans et n’a encore jamais été appelé avec les A. Thiago Alcantara, rarement titulaire avec la Roja et touché par des pépins physiques cette saison, n’est pas non plus assuré de faire partie des 26 qui iront au Qatar. A la mi-journée, Luis Enrique mettra fin au suspense.