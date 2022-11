Coupe du monde 2022: la colère des autorités iraniennes après le boycott de l'hymne national par les joueurs contre l'Angleterre

Lors du match face à l'Angleterre lundi à la Coupe du monde (défaite 6-2), les Iraniens ont marqué les esprits en refusant de chanter l'hymne national, en signe de protestation face à l'oppression subie par des milliers de manifestants dans le pays. De quoi rendre furieux certains dirigeants locaux.

Quelles conséquences pour les joueurs iraniens qui ont unanimement refusé de chanter l'hymne national avant le match face à l'Angleterre (2-6), lundi au Mondial ? D'après des informations relayées par le Guardian, cette décision pourrait être lourde de conséquences.

"Nous ne permettrons jamais à personne d'insulter notre hymne et notre drapeau. La civilisation iranienne a une histoire de plusieurs milliers d'années, cette civilisation est aussi vieille que l'ensemble des civilisations européennes et américaine", a ainsi déclaré au pays Mehdi Chamran, le président du conseil municipal de Téhéran.

Dans le même temps, un député conservateur du Kurdistan iranien a appelé à remplacer l'équipe nationale par des jeunes fidèles et révolutionnaires prêts à chanter leur hymne national. Des mots forts qui montrent à quel point cette décision a fait du bruit au sein du régime en place.

Les médias iraniens, fortement censurés, ont très peu mentionné que l'équipe n'avait pas chanté l'hymne national.

Un peuple détaché de sa sélection

Kayhan, probablement le journal le plus proche du guide suprême Ali Khamenei, a exprimé sa fureur face à l'attitude des manifestants, qui n'ont pas hésité à célébrer la victoire de l'Angleterre, et chaque but des Three Lions. "Pendant des semaines, les médias étrangers avaient mené une guerre psychologique et médiatique impitoyable et sans précédent contre cette équipe", a t-il affirmé. La révolte contre l'équipe nationale a été démontrée par des vidéos des foules dans les rues scandant "Mort au dictateur" pendant le match. Un restaurant de Téhéran qui avait soutenu l'Angleterre sur sa page Instagram a été fermé et scellé par les autorités mardi.

Dans une interview au journal Etemaad, Ali Latifi, un ancien attaquant de l'équipe nationale iranienne, a déclaré que l'équipe était dans un entre-deux particulier, sans dire qu'elle voulait seulement jouer au football ni soutenir de tout cœur les manifestations, et que par conséquent, elle s'était mis en position délicate. "Quand certains spectateurs huent, l'équipe souffre", a-t-il déclaré. Déjà en signe de protestation, l'équipe avait, fin septembre, choisi de porter des vestes noires pour couvrir les couleurs du pays lors d'un match amical contre le Sénégal.