Coupe du monde 2022: la Corée du Sud renverse tout le groupe pour filer en 8es, stupeur et élimination pour l'Uruguay

Grâce à un succès renversant (2-1) face au Portugal, la Corée du Sud s'est qualifiée ce vendredi pour les huitièmes de finale de Coupe du monde. Dans l'autre match, l'Uruguay a battu une fois de plus le Ghana (2-0) mais la Celeste reste à quai en raison d'une moins bonne attaque.

Une délivrance tardive. La Corée du Sud a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en renversant le Portugal (2-1) ce vendredi, qui a assuré malgré tout la première place du groupe. Dans l'autre match, l'histoire s'est répétée pour le Ghana. Opposés à l'Uruguay, les Black Stars ont été battus (2-0) en loupant un penalty, de quoi rappeler le précédent entre les deux équipes lors d'un quart mythique en 2010.

Un nouveau loupé sur penalty pour le Ghana

Après deux succès de rang, le Portugal a ménagé plusieurs de ses titulaires à l'image de Bruno Fernandes mais pas Cristiano Ronaldo. La Seleçao n'a mis que six minutes pour trouver la faille grâce à Ricardo Horta, qui a mis son pied en opposition après un centre en retrait de Diogo Dalot, étincelant tout au long de la partie.

Vainqueur de la Corée du Sud lors du deuxième match (3-2), le Ghana avait son destin entre les pieds, d'autant plus avec le but portugais. Déjà présent lors du Mondial en 2010, André Ayew a eu la possibilité d'ouvrir le score sur penalty (20e), accordé après l'intervention de l'assistance vidéo mais Sergio Rochet a arrêté une tentative trop timide de l'ancien Marseillais.

Avec ce raté, le Ghana est devenu la première équipe en Coupe du monde à louper deux penalties contre un même adversaire hors séance de tirs au but. En 2010, la séquence était entrée dans l'histoire de la compétition avec une main de Luis Suarez, pour laquelle l'intéressé refuse de s'excuser encore 12 ans plus tard comme il l'a indiqué ce jeudi en conférence de presse.

Luis Suarez encore décisif mais la Celeste ne passe pas

Dans la foulée, la Celeste a puni le Ghana sur une action où un certain Luis Suarez s'est mis en évidence. Si l'attaquant a buté sur le gardien adverse, Giorgian De Arrascaeta a suivi le mouvement pour ouvrir le score (26e). Sur une passe de l'ancien joueur du Barça, le milieu offensif de Flamengo a doublé la mise (32e) en reprenant de volée.

En parallèle, la Corée du Sud est parvenue à égaliser (28e) avec Kim Young-gwon qui a profité d'une remise malheureuse du dos de Cristiano Ronaldo. Si le but de la tête ne lui a pas été accordé face à l'Uruguay, CR7 a eu plusieurs tentatives cette fois dont une belle avant la pause (43e). La superstar de 37 ans est finalement sortie après l'heure de jeu (65e).

Hwang Ui-jo en sauveur

Heung-min Son et ses partenaires devaient s'imposer pour avoir une chance de passer. Le Tigre d'Asie a espéré obtenir un penalty (72e) sur une intervention de Joao Cancelo, venu contrer dans sa surface une volée du joueur de Tottenham. Mais l'arbitre n'a rien accordé. Finalement, Hwang Ui-jo a endossé le costume de sauveur dans le temps additionnel (90+1e), sur un service magnifique de Son à l'issue d'un corner.

La nouvelle s'est rapidement répandue sur l'autre pelouse, à l'image des larmes de Luis Suarez sur le banc de touche. Si l'Uruguay et la Corée du Sud avaient alors le même nombre de points et une différence de buts similaire, la Celeste était classée derrière en raison d'une moins bonne attaque. Il fallait donc marquer un but de plus, en vain malgré plusieurs opportunités. De quoi laisser des regrets forcément pour la génération Suarez et Cavani, qui va se retirer après ce Mondial. Le penalty qui n'a pas été accordé à Darwin Nunez (57e) pour une faute de Daniel Amartey risque aussi de faire beaucoup parler.

Au prochain tour, le Portugal retrouvera le deuxième du groupe G. Ce vendredi à 20 heures, le Brésil aura l'occasion de valider la première place de sa poule face au Cameroun, ce qui aurait pour conséquence d'un rendez-vous face à la Corée du Sud en huitièmes de finale. La sélection de Rigobert Song devra créer l'exploit pour avoir le droit de défier une nouvelle Seleçao, en espérant un résultat favorable dans l'autre match entre la Suisse et la Serbie.

Le classement final du groupe h

Portugal, 7 pts (+3) Corée du Sud, 4 pts (0) Uruguay, 4 pts (0) Ghana, 3 pts (-2)