Coupe du monde 2022: la Croatie, véritable spécialiste des tirs au but avec 4 séances en 6 matchs (et 5 prolongations)

Victorieuse du Brésil à l'issue d'une séance de tirs au but (1-1, 4-2 tab) lors d'un quart de finale de Coupe du monde ce vendredi, la Croatie a encore trouvé la solution après 120 minutes. Les Vatreni s'imposent de plus en plus comme les spécialistes de la prolongation et des tirs au but.

Sur ses six derniers matchs à élimination directe en Coupe du monde, la Croatie est passée à quatre reprises à l'issue d'une séance de tirs au but, avec cinq prolongations. Seule la finale du Mondial 2018 face à la France interrompt cette statistique, qui s'est prolongée ce vendredi avec une victoire face au Brésil en quarts de finale (1-1, 4-2 tab).

En Russie, la Croatie avait battu le Danemark et le pays hôte aux tirs au but avant de trouver la faille face à l'Angleterre au terme de la prolongation. Quatre ans plus tard, Luka Modric et ses compatriotes continuent de faire tomber des têtes. Lundi, la sélection de Zlatko Dalic s'était qualifiée face au Japon dans une nouvelle séance de tirs au but.

Livakovic, le nouveau spécialiste

Face aux "Samouraï Blue", Dominik Livakovic s'était distingué par trois parades lors de l'exercice, un record dans une même séance qu'il détient en Mondial désormais avec le Portugais Ricardo et son compatriote Danijel Subasic. Vendredi, le portier de 27 ans a stoppé la tentative de Rodrygo, le premier tireur. Au total, grâce à ce quatrième arrêt, aucun gardien n'a fait mieux dans l'histoire de la compétition.

Joueur du Dinamo Zagreb depuis 2016, Dominik Livakovic a même réalisé une excellente prestation d'ensemble face à la Seleçao avec huit arrêts dans le temps réglementaire, un record pour un gardien croate dans un tournoi majeur qu'il a porté à 11 après 120 minutes. S'il a craqué (105+1e) sur une action de grande classe de Neymar, le gardien se présentait forcément avec un avantage psychologique au moment de défier les Brésiliens à l'issue de la prolongation.

La Croatie n'a manqué aucune de ses quatre tentatives de son côté, là où Marquinhos a trouvé le poteau, synonyme d'élimination pour le Brésil. Fondée en 1991, la Croatie va ainsi vivre sa troisième participation au dernier carré de la Coupe du monde. Stoppée aux portes de la finale par la France en 1998, la Croatie était tombée en finale face aux Bleus en 2018.

Reste à savoir si la Croatie et la France pourront à nouveau se croiser, ce qui est encore possible en finale. Pour avoir une nouvelle occasion de remporter un premier titre mondial, les Vatreni devront mardi affronter le vainqueur de la rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas (ce vendredi, 20h). Le futur adversaire est en tout cas prévenu avec ce ratio de 100% aux tirs au but en quatre séances dans le Mondial, la Croatie est la seule nation à pouvoir se targuer d'un tel bilan.

La dernière défaite de la Croatie dans une séance de tirs au but remonte à l'Euro 2008, où elle avait buté sur la Turquie en huitièmes de finale. Comme motif d'espoir, les adversaires pourront aussi regarder du côté des deux dernières éditions du tournoi européen, avec des éliminations dès les huitièmes en prolongation en 2016 et 2021, respectivement face au Portugal et l'Espagne.