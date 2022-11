Coupe du monde 2022: la liste de la Tunisie, avec des joueurs bien connus de la Ligue 1

La Tunisie a annoncé ce lundi la liste des 26 joueurs qui se rendront au Qatar pour disputer la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre). Jalel Kadri a convoqué plusieurs joueurs bien connus de la Ligue 1.

Il ne manquait plus que la liste de la Tunisie dans le groupe D. Après l'Australie, le Danemark et l'équipe de France, les Aigles de Carthage ont dévoilé ce lundi les 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), une semaine après une première liste de 16 éléments. Si les stars de l'équipe sont bien présentes, à l'image de Wahbi Khazri et Hannibal Mejbri, l'ancien Marseillais Saïf-Eddine Khaoui n'a pas été retenu.

Dans la liste de Jalel Kadri, plusieurs joueurs évoluant ou ayant évoqué en France disputeront la sixième phase finale de l'histoire de la sélection: Mouez Hassen, Dylan Bronn, Ellyes Skhiri, Naïm Sliti, Montassar Talbi, Ali Abdi et Wahbi Khazri.

>> Suivez l'actualité de la Coupe du monde direct

La liste de la Tunisie

Gardiens de but: Aymen Dahmen (Club sportif Sfaxien), Mouez Hassan (Club Africain), Béchir Ben Said (US Monsatir), Aymen Mathlouthi (Etoile du Sahel)



Défenseurs: Ali Abdi (Caen/FRA/L2), Mohamed Drager (FC Lucernr/SUI), Ali Maaloul (Al-Ahly/EGY), Wajdi Kechrida (Atromitos Athènes/GRE), Nader Ghandri (Club Africain/TUN), Yassine Meriah (Espérance), Bilel Ifa (Kuwait FC/KOW), Dylan Bronn (Salernitana/ITA), Montassar Talbi (FC Lorient/FRA)



Milieux: Ellyes Skhiri (FC Cologne/ALL), Ghaylen Chaalali (Espérance), Aissa Laidouni (Ferencváros/HON), Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance), Ferjani Sassi (Al-Duhail/QAT), Hannibal Mejbri (Birmingham/ANG)



Attaquants: Youssef Msakni (Al-Arabi SC/QAT), Seifeddine Jaziri (Zamalek/EGY), Naim Sliti (Ettifaq/ARS), Issam Jebali (Odense Boldklub/DAN), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC/KOW), Anis Ben Slimane (Bröndby/DAN), Wahbi Khazri (Montpellier/FRA)

Après un ultime match amical contre l’Iran le 16 novembre au Qatar, les Aigles de Carthage affronteront le Danemark (le 22), l’Australie (le 26) et la France (le 30) dans le groupe D avec l’espoir de sortir de la phase de groupes pour la première fois en six participations.