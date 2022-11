France-Tunisie: l'incompréhension sur le but refusé à Griezmann raconté par les Bleus

Alors qu’ils pensaient avoir égalisé au bout du temps additionnel ce mercredi contre la Tunisie à l’occasion de leur troisième match de poule à la Coupe du monde, les Bleus ont finalement été douchés par la vidéo. Après la rencontre, la pilule avait du mal à passer pour plusieurs Tricolores.

La décision n’a aucune incidence sur la suite de la compétition des Bleus. Mais elle a tout de même du mal à passer dans les rangs des champions du monde en titre. Battue par la Tunisie pour son dernier match de poule du Mondial qatari ce mercredi (1-0), l’équipe de France a pourtant cru avoir arraché le match nul au bout du temps additionnel grâce à Antoine Griezmann. Un but finalement refusé pour un hors-jeu par la vidéo après le coup de sifflet final, au grand désespoir des Tricolores.

>> Revivez France-Tunisie (0-1)

"Sur le centre, je suis hors jeu. Je lui ai dit (à l'arbitre) que je n'avais pas l’intention de jouer le centre, mais le défenseur rate son geste et c’est pour ça que je la reprends, a analysé Antoine Griezmann au micro de TF1 après la rencontre. Les arbitres font des choix, il faut accepter. On a été assez gentil parce qu'on était déjà qualifiés, on ne s'est pas trop énervé. Mais je n'ai pas du tout compris", a ajouté le joueur de l’Atlético de Madrid en conférence de presse.

La position de hors-jeu initiale de Griezmann © TF1

Au coup de sifflet final, Ibrahima Konaté partageait l'incompréhension de son coéquipier. "La Tunisie mérite cette victoire. Mais, en revoyant l'action, je ne comprends pas trop, a déploré le défenseur central au micro de BeIN Sports. Les arbitres nous expliquent certaines choses avant la compétition mais ne les mettent pas en application."

Deschamps: "J’ai été voir l'arbitre, je ne l'ai pas senti très à l’aise"

A l’issue de la rencontre, Didier Deschamps, de son côté, était à la recherche d'explications. "Je suis en attente d’une réponse sur le règlement. L’arbitre a sifflé le coup d’envoi et la fin du match. Est-ce qu’il a droit de revenir ? J’ai discuté avec lui. Je lui ai demandé, a indiqué le sélectionneur en conférence de presse. Je suis en attente d’une réponse. Vous n’avez pas le numéro de M. Collina ? (sourire)"

"J’ai été voir l'arbitre, je ne l'ai pas senti très à l’aise, a par ailleurs confié Deschamps auprès de BeIN Sports. Après, le hors jeu… bon. Je n’ai pas tous les règlements en tête. Il est hors jeu au départ, mais c’est un deuxième ballon, sans doute que les gens qui ont alerté l’arbitre estiment que c’est dans les lois du jeu."

Sur cette fameuse action, Aurélien Tchouaméni centre dans la surface à destination d’un coéquipier. Au duel avec Randal Kolo Muani, Montassar Talbi détourne de la tête sur Griezmann, hors jeu au départ de l’action mais revenu dans une position licite. A ce moment-là, l’ancien Barcelonais n’est pas du tout en position de hors-jeu et il arme une reprise du droit imparable pour égaliser.

Après cet imbroglio, les Bleus, qui joueront leur 8e dimanche à 16h, attendent désormais leur adversaire. L’équipe de France sera fixée après les matchs du groupe C, débutés ce mercredi à 20h. La Pologne, l’Argentine, l’Arabie saoudite et le Mexique sont tous les quatre en position de terminer à la deuxième place.