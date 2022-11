Coupe du monde 2022: la presse internationale s’enflamme pour les "Rois" Mbappé et Messi

A l’image de la Gazzetta dello Sport en Italie, les journaux du monde entier saluent les performances XXL de Kylian Mbappé et Lionel Messi avec la France et l’Argentine, samedi lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont passé une excellente soirée samedi. Auteur d’un doublé face au Danemark (2-1), Kylian Mbappé a d’abord envoyé l’équipe de France en 8emes de finale de la Coupe du monde avant que Lionel Messi, au bord du précipice avec l’Argentine, ne relance son pays en lançant la victoire de l’Albiceleste face au Mexique (2-0). Les deux attaquants parisiens occupent naturellement la Une de nombreux journaux ce dimanche matin.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

L'Italie folle de Mbappé qui continue sa course vers les "immortels du foot"

C’est notamment le cas en Italie, la grande nation absente du Mondial. "Vive les Rois" s’affiche à la première page de la Gazzetta dello Sport. Pour le quotidien sportif transalpin, "Messi et Mbappé illuminent la Coupe du monde." A propos du Français, le quotidien est dithyrambique, le comparant à un "guépard", un joueur "imprenable, un top mondial." Toujours en Italie, Mbappé continue sa course vers les "immortels du foot". Il est "actuellement le meilleur joueur du monde", se mouille enfin la Stampa.

En France, L’Equipe salue sa star et ose le jeu de mot "le qualif’ Mbappé". La Provence met de côté la rivalité PSG-OM et s’enflamme pour l’attaquant tricolore. "Mbappé, sept extra" s’amuse le quotidien provençal qui rappelle qu’avec sept réalisations en Coupe du monde, le Parisien est déjà le 2eme meilleur buteur français de l'histoire au Mondial derrière Just Fontaine (13 buts en 1958).

The Observer © The Observer

The Observer : "Magnifique Mbappé"

En Angleterre, sa cote est aussi énorme. "Magnifique Mbappé", en français dans le texte, s’affiche en Une de The Observer ce dimanche matin. Pour The Times, le numéro 10 "démontre qu’il le plus chaud au Qatar avec un doublé décisif." En Allemagne, Die Welt rappelle que le Français "a mis fin à la malédiction des champions du monde depuis 16 ans", dont la Mannschaft, sortie au Mondial 2018 après son titre en 2014. Enfin l’Espagne ne résiste pas, elle non plus, au talent de la star du PSG. "Mbappé envoie la France en huitièmes" titre en Une Marca.

El Dia © El Dia

Messi, "simply the best", selon The Sunday Express

Une première page que le Parisien partage avec son équipier Lionel Messi, décisif lui aussi avec l’Albiceleste ("Messi remporte sa finale"). Pour les médias catalans, "Messi sort l’Argentine du pétrin" (Sport). "Toujours Messi" s’enthousiasme Mundo Deportivo. Pour The Sunday Express, en Angleterre, le septuple Ballon d'or est "simplement le meilleur." Enfin en Argentine, la joie des joueurs de l’Albiceleste s’affiche à la Une de tous les quotidiens et de tous les sites. El Dia résume assez bien le sentiment général de tout un pays : "Rêver à nouveau."