Coupe du monde 2022: le Qatar veut rassurer après l'énorme fiasco du match test

Le 9 septembre dernier, le Qatar a organisé un match test au stade de Lusail, lieu de la finale de la Coupe du Monde 2022 le 18 décembre. Du point de vue de l’organisation, cette rencontre a tourné au fiasco. Le comité suprême et la FIFA souhaitent en tirer des leçons.

Il ne reste que 56 jours avant cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. 56 jours pour se préparer à l’événement le plus regardé de la planète. Le petit émirat n’a pas le droit à l’erreur pendant ce mois de compétition. "Il reste encore pas mal de boulot, de l’adaptation et surtout de l’organisation, souvent des petits détails, pour ne pas reproduire les erreurs de ce match entre Al Hilal et Zamalek", confie un membre du comité d’organisation à RMC Sport. Il est vrai qu’en pleine période de turbulence au niveau des critiques, cette rencontre n’était pas la meilleure publicité pour le Qatar à quelques semaines du Mondial (20 novembre-18 décembre).

Les fans présents le 9 septembre dernier à Lusail sont nombreux à avoir exprimé leur mécontentement après la rencontre. Assez rare dans un pays comme le Qatar. Le plus grand stade de la compétition a connu de nombreux dysfonctionnement lors de cette soirée: des problèmes d’accès au métro, des problèmes de climatisation dans le stade ou encore une absence d’eau potable à la mi-temps. Autre inquiétude pour les 77 575 spectateurs, une absence de navette entre les parkings et le stade. Certaines personnes ont dû marcher pendant plus de trente minutes sous 35 degrés afin d’accéder aux portes de l’enceinte. D’autres n’ont pas trouvé de boissons fraîches dans le stade.

Avec les journalistes sur place, "l’erreur sera quasiment interdite"

Les problèmes ont été listés et remontés au plus haut sommet de l’organisation pour prendre des mesures. Objectif clair: rassurer. Certains membres de la FIFA déjà présents sur place ont été surpris par certaines décision avec des problèmes "facilement prévisibles avant la rencontre". D’autres souhaitent rassurer: "C’était un match test, c’est le but principal de voir l’ensemble des dysfonctionnements. Je peux vous dire que vu la réaction de certaines autorités qataries après cette rencontre, on ne connaîtra plus ces problèmes à l’avenir. Des réunions se sont produites pour ne plus reproduire certains problèmes majeurs". Le Qatar doit recevoir pendant l’ensemble de la compétition, plus de 1,2 million de spectateurs.

"Vous mettez des millions de personnes, de cultures différentes, au même endroit, c’est certain que plusieurs problèmes seront soulevés pendant le Mondial sur l’organisation", complète l’employé de la FIFA. Dès que ce problème est évoqué, les membres de l’organisation mettent en avant la réussite de la Coupe Arabe qui a eu lieu en novembre dernier à Doha. Une compétition réunissant plusieurs milliers de spectateurs et qui s’est globalement "bien passée".

"La pression va augmenter au fil des semaines, les journalistes vont arriver de plus en plus nombreux sur zone. Les caméras seront braquées sur nous et l’erreur sera quasiment interdite", confie un responsable du comité suprême. Le crash-test est derrière, place maintenant à la réalité avec le Mondial 2022.