Equipe de France: avec la Coupe du monde dans le viseur, Camavinga joue gros contre le Danemark

À 20h45 face au Danemark, Eduardo Camavinga devrait connaître sa quatrième sélection avec l’Equipe de France, et ce, dans la peau d’un titulaire. Dans la rotation au Real Madrid, le milieu du terrain a franchi les échelons depuis sa première cape chez les Bleus en 2020. À moins de deux mois de la Coupe du monde, l’ancien joueur de Rennes espère accrocher sa place dans la liste finale de Didier Deschamps pour le Mondial.

À seulement 19 ans, Eduardo Camavinga devrait, selon les informations de RMC Sport, connaitre sa quatrième sélection avec l’Equipe de France. Face au Danemark, le milieu devrait être associé à son coéquipier au Real Madrid: Aurélien Tchouaméni. Un milieu à deux de grande qualité sur le papier, et qui pourrait pourquoi pas, permettre en partie à Camavinga d'augmenter ses chances de figurer dans la liste des joueurs qui iront au Qatar.

Des gros débuts en Bleu mais…

Déjà impressionnant dans l’entrejeu lorsqu’il jouait à Rennes, Camavinga a été récompensé en 2020 par Didier Deschamps. Pour sa première cape contre l'Ukraine, le milieu est titularisé et crève l’écran. Il s’offre même le luxe d’inscrire un but. Des débuts laissant penser que le milieu ne tardera pas à se montrer indispensable aux yeux de Deschamps, mais ce ne sera pas vraiment le cas.

Un peu moins en vue à la fin de son aventure chez les Bretons, Camavinga voit son sélectionneur préférer d’autres options. Mais doté d’un gros potentiel, le joueur finit par rejoindre en fin de mercato le Real Madrid en 2021. Un choix très risqué vu la concurrence du trio Casemiro, Kroos et Modric. Mais le Français va trouver sa place dans la rotation, et même se montrer d’une grande importance lors des matchs de Ligue des champions.

La Ligue des champions pour se montrer

Pour sa première saison, Camavinga a pu prendre part à 26 rencontres en Liga. Un chiffre intéressant à la vue de la concurrence au Real et de son jeune âge. Mais c’est en Ligue des champions que le Français va crever l’écran. Que ce soit face au PSG ou Chelsea lors des phases finales, l’international s’est montré très précieux dans l’entrejeu, lors de ses entrées en jeu. À la récupération, il a littéralement dégouté les Parisiens et les Londoniens, et permis aux Madrilènes de garder un score favorable en freinant les ardeurs des adversaires.

Parfois même acclamé par les supporter merengue, Camavinga va tout de même peiner à convaincre Deschamps de le sélectionner à nouveau. Lors du rassemblement pour les matchs de Ligue des nations en juin 2022, l’élément du Real n’est pas convoqué, malgré la blessure de Paul Pogba. Des éléments comme Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi lui sont préférés. Interrogé sur ce choix, Deschamps avait tout de même souligné les progrès de Camavinga: "Il est souvent intéressant en rentrant, il amène beaucoup de peps et d’énergie (…) Il fait partie des joueurs qui auraient pu être là."

Un dernier rassemblement avant la Coupe du monde

Ce n’est que partie remise pour le petit prodige. Pour la dernière liste avant le début de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), Camavinga est enfin rappelé chez les Bleus. Profitant ainsi des forfaits de Pogba et N’Golo Kanté afin de se montrer et inciter son sélectionneur à l’appeler pour le Mondial au Qatar. Une compétition qu’il "rêve de jouer", comme il l’avait indiqué au magazine GQ.

S’il n’a pas pris part au succès contre l’Autriche (2-0), le milieu devrait être titulaire pour le déplacement de ce dimanche au Danemark (à 20h45). Point à retenir, ces mêmes Danois figurent dans le groupe de la France à la Coupe du monde. Si la dernière liste ne devrait pas se jouer sur cette rencontre et ce rassemblement, une bonne performance serait un argument de poids, pour montrer qu’il peut parfaitement se hisser au niveau d’un pays qualifié pour la Coupe du monde.

Toujours dans la rotation à Madrid avec six matchs de Liga disputés cette saison, Camavinga ne sera pas dépaysé au milieu. Il devrait être aligné aux côtés de Tchouaméni, un joueur avec lequel il s’entend bien dans le vestiaire: "Mes meilleurs amis, à cause de la langue sont Français, mais je parle à tout le monde. Un peu plus avec Aurélien, Rüdiger, Benzema ou Alaba." À voir si cette complicité se retranscrira sur le terrain de Copenhague et brillera autant que la paire Tchouaméni et Youssouf Fofana contre les Autrichiens jeudi.