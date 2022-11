Coupe du monde 2022: la raison pour laquelle Guardiola ne succédera pas à Tite à la tête du Brésil

En quête d’un successeur à Tite au poste de sélectionneur du Brésil après la Coupe du monde au Qatar, le vice-président de la Fédération brésilienne a reconnu des discussions avec Pep Guardiola. Mais les exigences salariales du coach de Manchester City étaient trop élevées pour l’instance auriverde.

Didier Deschamps et Tite ont un point commun. Les sélectionneurs de l’équipe de France et du Brésil sont tous les deux sous contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde au Qatar. Si Didier Deschamps peut toujours espérer prolonger à la tête des Bleus même si Zinedine Zidane est dans les starting-block, Tite, lui, a d’ores-et-déjà annoncé à ses dirigeants qu’il ne tiendra plus les rênes de la Seleçao à l’issue du Mondial 2022.

Mais qui remplacera le technicien de 61 ans, en poste depuis 2016? Le nom de Pep Guardiola a souvent été associé à la sélection brésilienne.

Un salaire rédhibitoire

Dans un entretien accordé jeudi à Radio Grenal, le vice-président de la Fédération brésilienne (CBF) a d’ailleurs confirmé que l’actuel coach de Manchester City a bien été sondé pour succéder à Tite au poste de sélectionneur. "Nous avons consulté Guardiola. Il accepterait volontiers d’entraîner l’équipe nationale", a déclaré Francisco Novelletto.

Mais le deal n’a pas abouti pour une question de gros sous. "Le salaire de 24 millions d’euros par an était trop élevé", a regretté le dirigeant brésilien. Jeudi, le président de la Fédération, Ednaldo Rodrigues, a annoncé que ce dossier sera traité au mois de janvier prochain.