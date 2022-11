Coupe du monde 2022: la réponse du Qatar à la polémique des "faux" supporters

Le Comité suprême du Qatar a publié un communiqué pour répondre à la polémique des "faux" supporters, née le week-end dernier après la publication de vidéos montrant de longs cortèges de fans, a priori indiens, encourageant la France, le Brésil ou encore l'Angleterre à Doha.



Le Qatar sort du silence pour éteindre la polémique. Ce mercredi, trois jours après la naissance de la polémique autour des "faux" supporters, le Comité suprême a publié un communiqué pour répondre à des affirmations "aussi décevantes que peu surprenantes".

"Des supporters des quatre coins du globe - dont beaucoup ont élu domicile au Qatar - ont récemment contribué à l'ambiance locale en organisant des marches et des défilés de supporters dans tout le pays et en accueillant les différentes équipes nationales à leurs hôtels, écrit le Comité suprême. De nombreux journalistes et commentateurs sur les réseaux sociaux ont émis des doutes sur le fait qu’il s’agisse de 'vrais' supporters. Nous rejetons totalement ces affirmations, qui sont aussi décevantes que peu surprenantes."

"Les journalistes sur le terrain qui parlent et rencontrent ces supporters se rendent compte de la réalité"

"Le Qatar, comme le reste du monde, est composé de fans de football de tous les horizons, dont beaucoup partagent des liens émotionnels avec plusieurs nations. Dans différents endroits du monde, les supporters ont des traditions qui diffèrent, des façons différentes de faire la fête, et si cela peut contraster les habitudes en Europe ou en Amérique du Sud, cela ne signifie pas pour autant que la passion pour le football est moins authentique. Les journalistes sur le terrain qui parlent et rencontrent ces supporters se rendent compte de la réalité."

Dimanche, à une semaine du début de la Coupe du monde au Qatar, de nombreuses vidéos de supporters ont tourné sur les réseaux sociaux. Elles montraient de longs cortèges de fans, a priori indiens, encourageant la France, le Brésil ou encore l'Angleterre à Doha. Si la presse britannique affirme que ces derniers ont été payés, rien ne permet aujourd'hui de le confirmer.

Mardi, il s’est par ailleurs avéré que les supporters portugais observés à Doha étaient bien de "vrais" fans. Selon les informations de RMC Sport, il ne s’agit pas de "faux" amoureux de la Seleçao mais bien de vrais groupes de supporters issus de la communauté indienne de Doha. Cette communauté est très importante dans la capitale du Qatar et les Indiens sont souvent très fans de foot. Ils ont monté plusieurs associations de supporters. Il y a également une grosse communauté d’Indiens fans de l’équipe de France, le "French football fans club India", très actif à Doha.