Coupe du monde 2022: le Chili va faire appel contre la Fifa et l’Equateur pour aller au Qatar

Le Chili a prévu de faire appel de la décision de la Fifa validant la participation de l’Equateur au Mondial 2022. La Roja sud-américaine espère ainsi gagner le droit de jouer le tournoi international au Qatar en fin d’année.

Au Chili on ne plaisante pas avec la chance de disputer la prochaine Coupe du monde. Seulement septième des éliminatoires sud-américains, la Roja n’a pas dit son dernier mot. Après avoir porté réclamation auprès de la FIFA pour réclamer une disqualification de l’Equateur à cause d’un joueur non-éligible, la Fédération chilienne de football va faire appel du premier verdict de l’instance présidée par Gianni Infantino.

Débouté dès le mois de juin par la FIFA, le Chili espère encore gagner sa place pour le Mondial 2022 au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). "Nous sommes tout à fait sûrs des conclusions de nos investigations", a même assuré Jorge Yunge, le secrétaire général de l’ANFP cité par l’agence Reuters.

"Un document falsifié" utilisé par l’Equateur

Point de départ de la réclamation du Chili, la participation de Byron Castillo lors des qualifications pour la Coupe du monde. Quatrième des éliminatoires et présent au Qatar, l’Equateur affirme que le défenseur de 23 ans avait parfaitement le droit de jouer.

Du côté de la Roja, on estime que c’est faux en raison de l’apparition d’un acte de naissance colombien, pays d’origine de la maman du latéral droit. Mais voilà, et c’est ce que la FIFA a retenu lors de son premier verdict, le Chili a lancé une procédure en se fondant sur une erreur.

Ainsi, Byron Castillo est bien de nationalité équatorienne et le doute provient d'une confusion à l'état civil. Le footballeur avait un frère, décédé, prénommé Bayron Javier et né en Colombie, comme leur mère. Le joueur international, lui, bien né en Équateur. Une défense à laquelle Jorge Yunge et l’ANFP ne veulent pas croire.

"Il est absolument clair que le joueur utilise un document équatorien falsifié, a enchaîné le secrétaire général de la Fédération chilienne. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une place dans la Coupe du monde 2022, mais tout le principe du fair-play."

Sauf miracle, et sauf si le Chili parvient à démontrer la falsification de documents, c’est bien l’Equateur qui défiera le Sénégal, le Qatar et les Pays-Bas dans le groupe A lors du Mondial 2022 au Qatar.