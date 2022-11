Coupe du monde 2022: le civisme incroyable des supporters japonais qui nettoient les tribunes même quand le Japon ne joue pas

Coutumiers de ce type d'initiative lors de grandes compétitions internationales, les supporters japonais ont nettoyé les tribunes après le match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Qatar et l'Equateur (0-2), dimanche.

Le phénomène étonne à chaque édition de la Coupe du monde. Le Mondial 2022 au Qatar n’échappe pas à la règle. Après la première rencontre de la compétition qui opposait le pays hôte à l'Équateur (0-2) dimanche soir, des supporters japonais, lesquels n’étaient donc pas concernés directement par cette rencontre, se sont fait remarquer par leur incroyable sens civique en ramassant les déchets laissés par d’autres spectateurs.

Le Japon entre en lice mercredi, face à l'Allemagne

Fidèles à leur tradition responsable et écologique, ils ont pris soin de soigner méticuleusement les tribunes armés de sacs poubelle, sous le regard admiratif de Qataris qui n’ont pas manqué de les remercier pour ce geste de respect tout en immortalisant le moment en vidéo. Les supporters japonais s’étaient déjà illustrés positivement de cette façon lors du Mondial en Russie quatre ans plus tôt.

Un an plus tard, en 2019, ils avaient recommencé à l’occasion de la Coupe du monde féminine organisée en France. Une bonne habitude qu’ils ont conservée depuis et que l’on devrait observer à nouveau très rapidement. Le Japon entre dans la compétition ce mercredi (14h) avec un gros morceau pour commencer puisque c’est un affrontement face à l’Allemagne, privée de Leroy Sané, qui les attend dans le groupe E, une poule qui compte également l’Espagne parmi ses représentants.