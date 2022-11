Coupe du monde 2022: Leroy Sané forfait contre le Japon

L'ailier Leroy Sané manquera le premier match de l'Allemagne face au Japon ce mercredi (14 heures). Le joueur du Bayern (26 ans) est touché au genou.

Premier coup dur pour l'Allemagne. Les champions du monde 2014, qui entament leur Coupe du monde ce mercredi contre le Japon, devront se passer de Leroy Sané. Touché au genou, l'ailier du Bayern Munich ne participe pas à la dernière séance d'entraînement de l'Allemagne ce mardi. La Fédération annonce que le joueur de 26 ans est forfait pour le premier match, qui se jouera à 14 heures mercredi.

L'Allemagne avec l'Espagne et le Costa Rica

L'ancien joueur de Schalke et Manchester City reste sur une bonne dynamique avec le club bavarois (dix buts, six passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues) et son pépin musculaire contracté fin octobre, qui l'avait forcé à manquer cinq rencontres, était derrière lui.

En son absence, le sélectionneur Hansi Flick devra trouver un remplaçant qui n'est pas habitué à évoluer sur le côté gauche de l'attaque. Selon les informations de Kicker, Jamal Musiala pourrait tenir la corde au sein d'un 4-2-3-1 où Ilkay Gündogan évoluerait en numéro 10, devant Leon Goretzka et Joshua Kimmich.

Après le Japon, les quadruple champions du monde affronteront l'Espagne le 27 novembre (20 heures) pour l'un des matchs les plus alléchants de la phase de groupe, avant de défier le Costa Rica le 1er décembre.