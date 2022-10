Coupe du monde 2022: le club ukrainien du Shakhtar réclame l’exclusion de l’Iran du Mondial

Par la voix de son directeur général Sergei Palkin, le Shakhtar Donetsk a demandé à ce que l’Iran soit empêché de participer à la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Condamnant dans un communiqué "la participation directe du pays" aux "attaques terroristes" russes contre les Ukrainiens.

Après l'exclusion de la Russie, la guerre en Ukraine va-t-elle avoir de nouvelles répercussions sur le Mondial? Dans un long message posté sur ses réseaux sociaux lundi, le club ukrainien du Shakhtar Donetsk a révélé avoir réclamé à la FIFA et à l’ensemble de la communauté internationale l'exclusion de l’Iran de la prochaine Coupe du monde, qui débute dans 27 jours au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Le club reprend des déclarations de son directeur général ukrainien Sergei Palkin, qui dénonce "la participation directe du pays" aux "attaques terroristes" russes contre les Ukrainiens.

"Les Ukrainiens seront tués par les drones et les missiles iraniens"

"Pendant que les dirigeants iraniens prendront du bon temps en regardant leur équipe nationale jouer à la Coupe du monde, les Ukrainiens seront tués par les drones et les missiles iraniens. Près de 250 de ces drones ont déjà attaqué des villes paisibles de l'Ukraine", relaie le Shakhtar dans son thread.

"Chacun d'entre eux a été produit, livré par les autorités iraniennes. Les instructeurs iraniens et les militaires ont directement formé et géré les lancements de drones qui ont détruit des maisons, des musées, des universités, des bureaux, des terrains de sport et de jeux, et surtout, tué des Ukrainiens", poursuit Palkin. Assurant que la place vacante devrait alors être occupée par l’équipe nationale d’Ukraine.

Dans les colonnes de The Athletic, Palkin avait déjà interpellé la FIFA et son président Gianni Infantino fin septembre, l’accusant d’absence de réaction face au conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine depuis huit mois, et de ne pas remettre en cause les contrats lucratifs de l’instance avec la télévision russe. Au Qatar, les Iraniens doivent affronter l’Angleterre, les États-Unis et le pays de Galles dans le groupe B.