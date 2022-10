Equipe de France: Dembélé, Rabiot, Griezmann… le baromètre des Bleus avant le Mondial

Chaque semaine avant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), RMC Sport vous propose de passer au crible les performances des joueurs susceptibles d'apparaître dans la liste de Didier Deschamps le 9 novembre prochain.

Ils ont brillé

C’est à coup sûr la grosse performance française du week-end: titulaire dans un inhabituel 4-4-2 losange, Ousmane Dembélé a livré une partition de haute volée en attaque au côté de Robert Lewandowski. Un but de la tête après un petit festival, un triplé de passes décisives, "Dembouz" a tout fait ou presque lors du succès blaugrana contre Bilbao (4-0). Confirmant un peu plus encore son nouveau statut d’indéboulonnable désormais en Catalogne.

Adrien Rabiot est lui aussi en train de se rendre essentiel pour la Juventus Turin. Déjà auteur d’un doublé en début de mois en Ligue des champions, le milieu tricolore a remis ça ce week-end en Serie A. Grâce à ses deux buts au cours du large succès de son équipe contre Empoli (4-0), Rabiot comptabilise 4 réalisations toutes compétitions confondues cette saison, et ne quitte plus le onze de départ turinois. De bon augure pour les Bleus alors que le secteur du milieu pourrait être particulièrement décimé au Mondial. Double buteur lors de la victoire tranquille du PSG à Ajaccio (0-3), Kylian Mbappé continue son petit bonhomme de chemin et trône désormais seul en tête du classement des buteurs de Ligue 1 (10 réalisations, 1 de plus que Neymar et Jonathan David).

Antoine Griezmann retrouve des couleurs avec l’Atlético de Madrid depuis l’officialisation de son contrat définitif dans la capitale ibérique. Auteur d’un doublé contre le Betis Séville (1-2) de Nabil Fékir, buteur également, "Grizou" n’a plus à se contenter de bouts de matchs et retrouve un rythme bien plus satisfaisant. Aligné en soutien de la pointe Alvaro Morata, Griezmann a notamment inscrit un… corner rentrant. Il comptabilise 5 buts en Liga cette saison.

C’est 3 de moins que le bilan de Christopher Nkunku en Bundesliga, qui continue d’impressionner après sa dernière saison de meilleur joueur du Championnat. Auteur du but de la révolte pour Leipzig en fin de match, il a notamment permis à son équipe d’arracher le nul en fin de rencontre à Augsbourg (3-3). Toujours en Allemagne, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano, titulaires avec le Bayern Munich, ont été solides en défense pour permettre aux Bavarois de s’imposer 0-2 à Hoffenheim. Tout comme Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy avec le Real Madrid, vainqueur 3-1 contre Séville.

Ils ont déçu ou inquiété

Raphael Varane, sorti sur blessure et en pleurs au cours du choc de Premier League entre Manchester United et Chelsea, a inquiété la France du foot à moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde. Le défenseur central souffre finalement d’une lésion à la cuisse droite, une blessure qui l’oblige à environ trois semaines d’absence. Sa participation à la compétition avec les Bleues n’est pas encore remise en cause, bien que les délais sont courts désormais.

Gardien numéro 1 des Bleus, Hugo Lloris s’est déchiré contre Newcastle et a précipité la défaite de Tottenham (1-2) à domicile. D’un dégagement complètement manqué, il a permis à Callum Wilson de le lober et d’ouvrir curieusement le score. Autre Français aligné au coup d’envoi de ce match, Clément Lenglet s’est lui fait effacer par Miguel Almiron sur le second but des Magpies et manque l’occasio de marquer des points dans un secteur défensif où les cartes peuvent encore être partiellement redistribuées.

Dans le onze marseillais au coup d’envoi, Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss n’ont pas été performants pour empêcher la défaite de leur équipe contre Lens (0-1). Remplaçant au coup d’envoi, Eduardo Camavinga souffre toujours de la comparaison avec Tchouaméni au Real et n’a pas montré grand-chose lors de sa demi-heure passée sur le terrain. Le Ballon d’or Karim Benzema n’était lui pas de la partie contre Séville (fatigue musculaire), et ne devrait pas non plus être rétabli pour jouer contre Leipzig mardi en Ligue des champions.