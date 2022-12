Coupe du monde 2022: le discours poignant d’un journaliste marocain en conf' de presse face à Bounou

Le Maroc s’est offert un succès historique en éliminant l’Espagne mardi, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 (0-0, 3 tab à 0). Après le match, un journaliste marocain a profité de la conférence de presse pour témoigner sa gratitude au sélectionneur Walid Regragui et au gardien Yassine Bounou.

Il a laissé sa carte de presse de côté durant quelques instants pour exprimer son bonheur, sa fierté et sa reconnaissance, au nom de tout un peuple. Un journaliste marocain s’est fait remarquer lors de la conférence de Walid Regragui et Yassine Bounou après la victoire des Lions de l’Atlas face à l’Espagne, mardi à la Coupe du monde 2022 (0-0, 3 tab à 0). Face au sélectionneur et au gardien héroïque du royaume chérifien, le reporter, visiblement ému, leur a rendu un vibrant hommage.

"Je suis un journaliste marocain, mais je vais parler en anglais pour que tous les journalistes présents dans la salle puissent comprendre ce que je vais dire", a-t-il introduit, avant de se lancer dans un discours enflammé: "Yassine et Walid, aujourd’hui, vous avez écrit l’histoire. Je n’ai aucune question, je veux juste vous remercier. Je veux vous remercier parce que ça n’avait jamais été fait dans le football marocain. Vous avez retrouvé la confiance de toute une génération de Marocains. Quarante millions de Marocains sont heureux aujourd’hui."

"J’ai des larmes dans les yeux"

"Merci coach Walid, merci Yassine Bounou pour tout ce que vous avez fait, a-t-il poursuivi sous le regard ravi du gardien du FC Séville et de son entraîneur national. Aujourd’hui, vous avez écrit l’histoire du Maroc! Je parle et j’ai des larmes dans les yeux. Parce que sérieusement, vous avez écrit l’histoire du Maroc. Merci."

Un speech finalement applaudi par Bounou, Regragui et une partie de la salle de presse. "L’anglais est bon", a même plaisanté le portier des Lions de l’Atlas en regardant le journaliste en question. Après avoir sorti la Roja pour s’offrir le premier quart de finale de son histoire dans un Mondial, le Maroc se prépare désormais à affronter le Portugal, samedi au Qatar (20h). Pour une place dans le dernier carré.