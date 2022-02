Angers-Lens: Cho exclu pour simulation, but gag des Lensois... les cinq minutes terribles du SCO

Titulaire face à Lens ce dimanche (1-2), Mohamed-Ali Cho a été exclu à vingt minutes du terme après deux cartons jaunes en neuf minutes, dont un pour simulation. La sanction a été immédiate pour le SCO, qui s'est effondré après un but gag.

Cinq minutes fatales pour le SCO. Devant au score grâce à une réalisation d'Angelo Fulgini au début de la deuxième période, Angers a craqué face à Lens à Raymond-Kopa après un scénario incroyable. Tout commence à la 69e minute, lorsque Mohamed-Ali Cho s'écroule dans la surface lensoise à la suite d'un contact avec Cheick Doucouré. Le jeune joueur de 18 ans pense obtenir un pénalty mais Thomas Léonard ne tombe pas dans le panneau et siffle une simulation de l'attaquant angevin, avant de lui mettre un carton jaune.

Mohamed Ali-Cho s'écroule dans la surface lensoise. © Capture d'écran Prime Video

Cho est exclu, malgré la protestation des Angevins. © Capture d'écran Prime Video

Problème, il s'agit du deuxième pour Cho, averti neuf minutes plus tôt pour un coup de coude sur Kévin Danso. Le numéro 21 doit donc quitter ses partenaires pour les 20 dernières minutes, malgré les protestations de ses coéquipiers, Thomas Mangani en tête. Ce carton rouge est le tournant de la partie et tous les efforts angevins s'effondrent en cinq minutes, tel un château de cartes.

Petkovic ébloui par le soleil

Pratiquement dans la foulée, Lens recolle après une énorme bourde du portier angevin. Sur un centre de Jonathan Clauss, côté droit, Danijel Petkovic, gêné par le soleil, rate son intervention et repousse maladroitement du pied. Ismaël Traoré dégage sur Batista Mendy, qui trompe son gardien.

L'énorme erreur de Petkovic face à Lens. © Capture d'écran Prime Video

Ce coup du sort galvanise les Lensois, qui prennent les devants trois minutes plus tard grâce à Jonathan Clauss (1-2). Le latéral des Sang et Or envoie frappe flottante et croisée du pied droit en direction du but. Légèrement avancé, Danijel Petkovic est lobé, gêné par le soleil et voit le ballon terminer dans le petit filet opposé. Bousculés en première période, les hommes de Franck Haise remontent à la neuvième place et infligent à Angers sa cinquième défaite de rang.