Coupe du monde 2022: le nouveau geste de protestation du Danemark contre le Qatar

Après un maillot noir pour dénoncer le traitement des ouvriers sur les chantiers des stades de la Coupe du monde au Qatar, la Fédération danoise de football annonce que les familles des joueurs ne se rendront pas dans le pays hôte du Mondial 2022 durant la compétition.

Christian Eriksen et ses partenaires sont prévenus. Les joueurs de la sélection danoise seront privés de sexe pendant la Coupe du monde 2022. Les futurs adversaires de l'équipe de France (le 26 novembre) n’auront pas le droit à la visite de leurs compagnes et de leurs enfants durant la compétition (20 novembre – 18 décembre). Le Danemark est l’un des pays qui exprime le plus son opposition au pays hôte, coupable de ne pas respecter les droits de l’homme, notamment avec les ouvriers étrangers sur les chantiers des stades.

Hummel, l’équipementier de la sélection, a déjà fait parler de lui à travers un troisième maillot noir, la couleur du deuil. "Bien que nous soutenons l'équipe nationale danoise jusqu'au bout, cela ne doit pas être confondu avec le soutien d'un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes, avait indiqué la marque danoise. Nous souhaitons faire une déclaration sur le bilan des droits de l'homme du Qatar et sur le traitement qu'il apporte aux travailleurs migrants qui ont construit les stades de la coupe du monde du pays."

"Nous ne voulons pas contribuer à générer des profits en faveur du Qatar"

La Fédération danoise (DBU) avait validé cette initiative. Elle a aussi pris d’autres mesures. Une fois n’est pas coutume, les compagnes et les enfants des joueurs ne se rendront pas au Qatar durant la compétition. Lors des grandes compétitions, les familles des internationaux danois avaient l’habitude de faire le voyage avec les membres de la Fédération pour soutenir la sélection. Ces voyages ont été annulés pour la Coupe du monde au Qatar car la Fédération entend réduire au maximum ses activités.

"Le DBU et son conseil d’administration ont décidé de minimiser les déplacements au Qatar, a déclaré le responsable de la communication Jakob Hoyer à Ekstra Bladet. Nous ne voulons pas contribuer à générer des profits en faveur du Qatar. En conséquence, nous avons décidé de minimiser les déplacements et réduire autant que possible les voyages." La Fédération danoise avait déjà annoncé qu’une partie de son personnel ainsi que les sponsors ne se rendront pas, eux non plus, au Qatar.