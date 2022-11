Coupe du monde 2022: le surprenant taux de remplissage des stades annoncé par la Fifa

La première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar étant terminée, la Fifa annonce ce vendredi un taux de remplissage des stades de 94%. Un chiffre qui semble éloigné de la réalité. Et qui ne suffira sans doute pas à éteindre la polémique.

La Fifa défend sa Coupe du monde au Qatar. Peu épargnée par les polémiques depuis le début de la compétition (et même avant), l’instance internationale doit faire face à celle des stades vides. A l’image de France-Australie ou d’Espagne-Costa Rica, le manque d’ambiance et surtout les tribunes clairsemées ont suscité beaucoup d'interrogations quant aux affluences dans les stades qataris depuis le début de ce Mondial.

Ce vendredi, la Fifa a attendu que toutes les équipes aient joué une fois pour dévoiler un taux de remplissage étonnant de 94%. "Après l'entrée en lice des 32 équipes dans la Coupe du monde de la FIFA™ – et la vente de plus de trois millions de billets pour le tournoi –, les chiffres officiels montrent que l’affluence moyenne globale des matches atteint le taux impressionnant de 94 % par rapport à la capacité des stades", indique l'instance dans son communiqué. Un chiffre qui semble néanmoins éloigné de la réalité.

Meilleure affluence pour Brésil-Serbie

Rappelons qu’après l’annonce des affluences de certaines affiches, la capacité des stades, parfois inférieure aux chiffres communiqués a été corrigée et revue à la hausse sur le site de la Fifa. D’après le comité suprême qatari (qui ne gère pas la billetterie), certains détenteurs de billets n’ont pas pu faire le voyage jusqu’au Qatar et n’ont pas réussi à revendre leurs places. Ces tickets sont qualifiés de "no show". En résumé, ils sont payés et donc comptabilisés mais pas utilisés. La plus forte affluence a été enregistrée jeudi lors du match Brésil-Serbie avec 88.103 spectateurs réunis au stade de Lusail