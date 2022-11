France-Australie: sièges vides et moments de silence... Une ambiance assez terne pour le premier match des Bleus au Mondial

C’était un match attendu, la présence médiatique le confirme. La tribune de presse était pleine, ce n’était pas le cas des autres parties du stade. L’ambiance autour de ce France–Australie, comme plusieurs matchs depuis le début de ce Mondial 2022, interroge.

Un stade clairsemé, vide à certains endroits. Dès la fin d’après-midi, autour du stade Al-Janoub, au sud de Doha, l’ambiance n’était pas au rendez-vous. Les festivités autour de la rencontre France-Australie ne laissaient pas préjuger d’une entrée en compétition des champions du monde en titre.

Sur le parvis de l’enceinte, deux heures avant le début du match, très peu de chants, la seule musique sort des enceintes du grand écran disposé sur un côté du stade. Les supporters ont pu regarder le match du Mexique face à la Pologne (0-0) dans une ambiance bonne enfant. Quelques "Allez la France" ou "Qui ne saute pas n’est pas français" sont venus rompre le silence à certains moments. Une ambiance loin d’être festive. En temps normal, un match de Coupe du monde, surtout avec les tenants du titre sur la pelouse, crée une sensation unique. Là non.

Le nombre de places vides interroge

Dans le stade, les sensations sont les mêmes. Sur le côté gauche, par rapport à l’entrée des joueurs, le kop français et ses 3.000 supporters ont lutté pour mettre de l’ambiance autour de cette rencontre. "C’est vrai que c’est très particulier, on était au match du Mexique juste avant et il y a une vraie différence d’ambiance", confie Djelibi avant la rencontre. "On ne dirait pas qu’un match de Coupe du monde va se jouer dans ce stade", décrit Fabien, supporter de l’Olympique de Marseille. De nombreux supporters français ont aussi eu des problèmes avec les billets numériques. Ils ont été obligés d’obtenir des billets manuscrits avec des annotations à la main.

Sur le côté droit, le contingent australien est un peu plus visible avec les maillots jaunes. Ces supporters français et australiens ont fait le déplacement, c’était leur moment. Ce qui interroge le plus autour de cette rencontre, comme plusieurs matchs depuis le début de la compétition, c’est le nombre de places vides dans les tribunes d’Al-Janoub. En face de l’entrée des joueurs, l’une des deux tribunes principales était totalement clairsemé. La billetterie est gérée par la FIFA et non par le comité d’organisation. Depuis plusieurs mois, la FIFA annonce avoir écoulé plus de 2,9 millions de tickets pour cette compétition. En tout cas, ce soir à Al-Janoub, l’ambiance était "bizarre".