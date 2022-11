Coupe du monde 2022: pourquoi autant de places vides alors que les stades sont annoncés pleins?

A l’œil nu, les stades ne font pas tous le plein lors des matchs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, alors que les organisateurs annoncent des affluences souvent plus importantes que leurs capacités. Tentatives d'explications.

Comme dans une manifestation avec les estimations de la police et celles des organisateurs, les affluences des stades au Qatar font beaucoup parler depuis le début de la Coupe du monde. Cela a débuté avec le match d’ouverture Qatar-Equateur auquel 67.372 spectateurs exactement ont assisté dans un stade (Al Bayt) dont la capacité initialement annoncée était de 60.000 places. Ce chiffre figure encore sur le guide officiel du supporters édité par la Fifa mais a été changé sur le site officiel, en réaction peut-être aux railleries suscitées par cet écart. Le stade Al Bayt est ainsi passé à une capacité de 68.895.

Les affluences ont été corrigées sur le site de la Fifa

Le cas de figure s’est produit à plusieurs autres reprises, avec 45.334 personnes annoncées pour Angleterre-Iran dans un stade de 40.000 places, 41.721 pour Sénégal-Pays-Bas (40.000) et 43.418 pour USA-pays de Galles (40.000). Toutes ces capacités ont depuis été revues à la hausse par la Fifa qui renvoie désormais à un tweet daté du 21 novembre, quelques jours après le début du Mondial. Une autre question se pose sur ces affluences communiquées par les organisateurs: le nombre de personnes réellement présentes dans les enceintes.

Les capacités des stades initialement annoncées sur le guide du supporter édité par la Fifa © FIFA

Peu visibles des caméras de télévision, les tribunes étaient bien vides par endroits pour de nombreuses rencontres. Ce fut notamment le cas mardi lors du match France-Australie, dont l’ambiance a été qualifiée comme "la pire" depuis le début du Mondial par le média brésilien UOL Esporte. Si la Fifa gère la billetterie de la compétition, le comité suprême qatari avance une première tentative d’explications à ces affluences en décalage avec la réalité.

Des places payées, comptées mais non utilisées

Selon les dirigeants qataris, des personnes n'ont pas réalisé le voyage jusqu'à Doha pour différentes raisons, souvent économiques. La revente des places est assez difficile sur la plateforme mise en place par la Fifa, et les problèmes techniques nombreux. Ces places vides sont donc qualifiées de "no Show": elles sont payées, et donc comptées, mais pas utilisées.

Ce n'est qu'une partie de l'explication. Les places vides encore mardi soir lors du match de la France sont assez visibles des personnes présentes dans les stades, moins sur les images de télévision. La Fifa avait annoncé la vente de plus de 2,9 millions de billets, plus qu'en Russie, et pourtant les stades sont plus clairsemés.