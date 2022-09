Coupe du monde 2022: les arbitres français séduits par le hors-jeu semi-automatique

Clément Turpin et Stéphanie Frappart, les deux arbitres centraux français qui officieront durant la Coupe du monde, sont séduits par le hors-jeu semi-automatique qui sera mis en place lors des matchs au Qatar.

Utilisé à la Coupe du monde des clubs, lors de la Supercoupe d'Europe et même en Ligue des champions, lors de la rencontre entre l'Inter Milan et le Bayern Munich le 7 septembre dernier, le hors-jeu semi-automatique sera de nouveau mis en place lors du Mondial au Qatar, qui débute dans un peu moins de deux mois.

"Toutes les évolutions technologiques sont très positives pour nous, a indiqué Stéphanie Frappart à L'Equipe. Avec celle-ci, on attend moins les décisions et on gagne donc du temps pour le jeu." La Française sera l'une des six arbitres tricolores, dont deux centraux, à officier lors de la prochaine Coupe du monde.

"Davantage de justice sportive"

Le hors-jeu semi-automatique, grâce à l'intelligence artificielle qui capte en permanence les mouvements du ballons et des joueurs, permet un meilleur jugement du VAR sur les situations de hors-jeu les plus difficiles à trancher. Une nouveauté forcément séduisante pour les officiels.

"Ce gain en précision et en efficacité est important pour nous, mais surtout pour les équipes. Car on va vers encore davantage de justice sportive", apprécie Clément Turpin, l'autre arbitre central tricolore sélectionné pour le rendez-vous qatari, toujours dans L'Equipe. D'après lui, la modélisation en 3D disponible pour les spectateurs au stade et les téléspectateurs chez eux offre "plus de clarté et de compréhension". Avec un peu de chance, le Mondial sera donc dénué de polémiques, au moins sur les hors-jeu.