Coupe du monde 2022: Stéphanie Frappart sélectionnée comme arbitre principale, grande première pour les femmes

Stéphanie Frappart fait partie de la liste des arbitres sélectionnés pour officier lors de la Coupe du monde 2022, a révélé la FIFA ce jeudi. Cinq autres femmes arbitreront au Qatar, une grande première dans un Mondial masculin.

Stéphanie Frappart sera au Qatar. La FIFA a révélé ce jeudi la liste des arbitres sélectionnés pour la Coupe du monde 2022 et la Française y figure en tant qu'arbitre principale. Cinq autres femmes officieront en novembre et décembre prochain lors du tournoi qatari, une grande première dans un Mondial masculin.

"Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, trois arbitres (centrales) et trois arbitres assistantes ont été désignées par la Commission des Arbitres de la FIFA, se félicite l'instance internationale dans un communiqué. Nous sommes ravis de compter la Française Stéphanie Frappart, la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita, ainsi que la Brésilienne Neuza Back, la Mexicaine Karen Díaz Medina et l’Américaine Kathryn Nesbitt dans le contingent d’arbitres qui officiera lors de la Coupe du Monde. Leur désignation est le résultat d’un long processus entamé il y a plusieurs années."

Clément Turpin également sélectionné

Première femme à arbitrer un match de Ligue 2 puis de Ligue 1, première femme à diriger une rencontre internationale masculine en compétition officielle, première femme à abitrer en Ligue des champions, première femme à arbitrer la finale de la Coupe de France... Depuis plusieurs années, Stéphanie Frappart ne cesse de faire tomber les barrières. Quitte à parfois être au coeur de vive polémique, comme lors de sa récente nomination pour diriger la finale de la Coupe de France entre Nantes et Nice.

Clément Turpin a également été sélectionné en tant qu'arbitre central. C'est une nouvelle belle reconnaissance pour l'arbitre français, déjà choisi pour diriger la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool le 28 mai prochain au Stade de France.