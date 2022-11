Coupe du monde 2022: les galères de wifi de l'équipe d'Angleterre

D'après le Daily Mail, les joueurs de l'équipe d'Angleterre souffrent de problèmes de connexion wifi qui les empêchent de contacter leurs familles, en plein Mondial 2022 au Qatar.

Les joueurs anglais coupés du monde. Loin de leur famille pour certains, les joueurs des Three Lions ont beaucoup de mal à contacter leurs proches. La faute à un wifi de mauvaise qualité au sein de leur hôtel, selon le Daily Mail.

Depuis le début du Mondial, les joueurs et les familles n'ont réussi à se voir qu'une seule fois, après le match de lundi contre l'Iran. Gareth Southgate avait autorisé ses joueurs à gagner les tribunes pour voir leurs proches après le coup de sifflet final. Fort heureusement car en dehors de cela, la communication est difficile. Celle-ci est entravée par une connexion wifi inégale entre l'hôtel de l'équipe et le bateau de croisière converti où séjournent la plupart des familles.

La menace du Covid

Les familles séjournant sur un bateau, entourées de centaines de fans, l'équipe d'Angleterre doit faire face à la menace du Covid. Avec autant de contacts au quotidien, les familles sont forcément plus exposées, et le risque de transmission envers les joueurs serait alors élevé. La fédération anglaise ne souhaite prendre aucun risque à ce sujet, mais est bien consciente que les joueurs ont besoin de leurs proches. Une situation difficile à gérer.

Les médias et le personnel de soutien de la FA sont d'ailleurs tenus de porter des masques lorsqu'ils se trouvent à proximité des joueurs anglais à la base d'entraînement et à l'intérieur des stades pour atténuer le risque d'infiltration de Covid dans le camp.

Les joueurs pourraient bénéficier d'une autorisation de sortie après le match contre les Etats-Unis ce vendredi, mais la fédération doit décider si une telle décision serait raisonnable d'un point de vue sanitaire. "Nous allons devoir le surveiller tout au long, mais il y a cet équilibre entre l'esprit et le bonheur du groupe et la ligne médicale du risque zéro, et parfois, si vous allez prendre des risques zéro, cela peut le tuer pour tout le monde, nous devons donc essayer de trouver cet équilibre", explique une source au Daily Mail.