Equipe de France: Guendouzi valide Camavinga en latéral gauche et propose Griezmann... en 6

A en croire Mattéo Guendouzi, présent ce jeudi en conférence de presse, Eduardo Camavinga a convaincu lorsqu'il a été testé comme latéral gauche par le staff des Bleus. Le milieu marseillais s'est aussi confié sur le positionnement d'Antoine Griezmann durant cette Coupe du monde.

Il doit prier pour que le corps de Theo Hernandez ne lâche pas. Confronté au forfait de son frère Lucas, gravement blessé au genou contre l’Australie (4-1), Didier Deschamps pourrait être confronté à un sacré casse-tête en cas de pépin physique ou de suspension de Theo durant la Coupe du monde.

Qui pourrait être aligné comme latéral gauche ? Adrien Rabiot, qui avait dépanné à ce poste lors de l'Euro ? Un défenseur central comme Raphaël Varane, Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté ? La solution se nomme peut-être Eduardo Camavinga.

Le milieu du Real Madrid a été essayé à cette position par le staff tricolore lors d’un match amical disputé par les remplaçants des Bleus contre une équipe de D1 qatarie, Al-Markhiya. Et visiblement, l’ancien Rennais a fait forte impression.

Guendouzi verrait bien Griezmann... en 6

"Cama a joué ce rôle, parce que peu de joueurs peuvent être à cette position et on n'a pas beaucoup de gauchers. Il a été très bon, il a marqué un magnifique but d'ailleurs, a raconté Mattéo Guendouzi ce jeudi en conférence de presse. C'est top. Ils ont mis pas mal d'intensité, ils ont pressé, il y avait des bons joueurs en face. Mais c'était surtout un match d'entraînement, garder la dynamique, la forme. On s'apprête tous à être prêts quand le coach aura besoin de nous".

Toujours sur un plan tactique, Guendouzi s’est confié sur le rôle hybride d’Antoine Griezmann, qui a été chargé contre l’Australie d’être un meneur en phase offensive et de redescendre comme relayeur à la perte du ballon. "C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes, de par sa qualité et son volume", a souligné Guendouzi, qui a même glissé une idée à Deschamps. "Antoine fait aussi de très beaux tacles, il pourra jouer 6 plus tard ! Il fera encore de meilleurs matchs par la suite, c'est sûr".