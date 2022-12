Coupe du monde 2022: les joueurs américains avaient fait un vote pour exclure ou non Reyna

12 des 25 coéquipiers de Giovanni Reyna auraient souhaité le voir quitter le camp des base des Etats-Unis au Qatar en raison de son mauvais comportement. Le joueur de Dortmund a échappé à cette sanction à une voix près.

Le milieu de terrain américain Giovanni Reyna a failli être renvoyé chez lui en pleine compétition en raison de son manque d’implication, alors qu’il participait avec les Etats-Unis à la Coupe du monde 2022 au Qatar, rapportent The Athletic et ESPN. Le sélectionneur américain Gregg Berhalter a révélé après l’élimination qu’un joueur (sans le nommer) n’avait pas répondu aux attentes pendant la compétition, aussi bien sur qu’en dehors du terrain. "Nous étions prêts à réserver un billet d'avion retour, c'est dire à quel point la situation était extrême", a-t-il expliqué à l’occasion d’un sommet sur le leadership moral organisé par l’institut HOW à New-York, mardi dernier. Reyna a rapidement été identifié par la presse américaine comme le problème à résoudre.

Le talentueux joueur de Dortmund aurait posé divers problèmes qui ont nui à la cohésion du groupe, raison pour laquelle il a été confronté au staff et à ses coéquipiers. Il a alors présenté des excuses en bonne et due forme, après quoi il aurait enfin compris qu’il faisait partie d’un groupe. Son attitude aurait alors radicalement changé. Mais son comportement néfaste a bien failli lui coûter très cher. 12 joueurs, soit un peu moins de la moitié du groupe, se seraient ainsi prononcés pour son exclusion à l’occasion d’un vote, contre seulement 13 pour son maintien, selon Jason McIntyre. La majorité l’a emporté d’une courte tête. Sur le banc contre le pays de Galles et l’Iran, Reyna a disputé 45 minutes contre les Pays-Bas en huitièmes, mais son entrée en jeu à la pause n’a pas permis aux Américains d’inverser la tendance.

L’agent de Giovanni Reyna, Dan Segal, a commenté les révélations concernant son joueur, déplorant qu’une telle affaire soit rendue publique. "Il est décevant et irrespectueux que certaines parties commentent publiquement les affaires privées de l'équipe, en particulier lorsque certaines le font sans connaître tous les faits et que d'autres le font de manière intéressée. À ce stade, nous pensons que les personnes associées à l'équipe nationale n'ont rien à gagner à se retourner les unes contre les autres, et nous ne prévoyons pas de faire d'autres commentaires à ce sujet."