Coupe du monde 2022: Maguire ne digère pas l'élimination de l'Angleterre face à la France

Le défenseur central de Manchester United Harry Maguire est revenu sur l'élimination des Three Lions en quarts de finale du Mondial face aux Bleus. Et pour lui, l'Angleterre aurait dû s'imposer. Il explique également que tout autre résultat qu'un succès de sa sélection à l'Euro 2024 serait "un échec".

Gareth Southgate et ses hommes ont bien commencé leur campagne de qualification pour l'Euro 2024. Jeudi soir dans le choc du groupe C face à l'Italie, les Anglais ont signé un premier succès dans ces éliminatoires (1-2). Avant de défier l'Ukraine dimanche (18h) à Wembley, l'un des tauliers de la défense des Three Lions, Harry Maguire, s'est confié sur ses ambitions avec la sélection, non sans jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur et la dernière Coupe du monde au Qatar.

"Si nous ne gagnons pas l'Euro, ce sera un échec"

Le joueur de Manchester United s'est-il porté l'oeil en déclarant avant le quart de finale du Mondial face à la France (2-1) que "cette fois, on croit que nous devons gagner ce tournoi" ? Quoi qu'il en soit, il n'a pas hésité une seconde à se remettre un peu de pression quant à l'objectif établi pour le prochain Euro : "Je suis avec un état d'esprit de: 'si nous ne gagnons pas le tournoi, ce sera un échec'", a-t-il rapporté vendredi devant les journalistes. "Nous devons d'abord nous qualifier et c'est un groupe difficile. Mais c'est mon état d'esprit. J'ai participé à trois tournois majeurs et je suis passé si près. Je crois que nous avons les joueurs pour le gagner."

"Si on rejouait ce match 10 fois, on ferait 10 bons matchs et on gagnerait probablement plus qu'on ne perdrait"

Maguire est ensuite revenu sur la dernière désillusion en date, face aux Bleus. Et le joueur de 30 ans ne semble pas encore avoir digéré cette élimination. "Nous avons très bien joué lors de la Coupe du monde et nous avons été éliminés par une bonne équipe de France. Une équipe de France qu'on croit pouvoir concurrencer et, si on rejouait ce match 10 fois, on ferait 10 bons matchs et on gagnerait probablement plus qu'on ne perdrait. Cependant, ils ont prouvé au fil des années qu'ils parviennent à faire le travail mieux que l'Angleterre."

Tancé pour ses prestations très compliquées avec United la saison dernière, Harry Maguire tente de retrouver du crédit auprès de son coach Erik ten Hag. Son sélectionneur Gareth Southgate ne l'a, lui, jamais lâché. Face à la presse, le défenseur n'a eu de cesse de chercher à rétablir certaines statistiques, soulignant notamment ses 50 capes internatonales ou ses sept buts avec les Three Lions, plus que n'importe quel autre défenseur dans l'histoire de la sélection.

Jeudi face à l'Italie, c'est pourtant de l'une de ses erreurs qu'est venue la réduction du score de Mateo Retegui.