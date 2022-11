Coupe du monde 2022: Messi ne veut surtout pas penser à un France-Argentine en 8es

Lionel Messi, dans une interview à Olé, déclare ne pas vouloir se projeter sur une potentiel France-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En 2018, ce même duel avait abouti à l'élimination de l'Albiceleste.

France-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, comme en 2018 ? C'est possible, car les qualifiés des deux groupes (C pour l'Albiceleste, D pour les Bleus) se croisent dans le tableau de la phase à élimination directe. Mais Lionel Messi (35 ans) ne veut pas y penser. Dans une interview donnée à Olé, le Parisien estime que "c'est une erreur" de se projeter dès maintenant sur un affrontement contre les Français ou les Danois, favoris de leur poule.

"Il faut penser au premier match et commencer par une victoire, recadre-t-il. C'est essentiel de prendre un bon départ, de faire trois sur trois (contre l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne). Cela vous donne la paix d'esprit pour la suite. Aujourd'hui, nous disons que cela pourrait être ainsi et ainsi et ensuite cela se passe différemment. Lors de la dernière Coupe du monde avant notre départ, nous étions déjà à la première place. Nous étions déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, nous pensions aux croisements et finalement, tout s'est passé différemment".

"Il se passe toujours des choses a priori étranges"

En 2018, l'Argentine avait été éliminée 4-3 par les Bleus avec notamment un doublé de Kylian Mbappé et la célèbre reprise de volée de Benjamin Pavard. Lionel Messi n'avait pas trouvé le chemin des filets dans cette rencontre disputée à la Kazan Arena.

"À la Coupe du monde, il se passe toujours des choses que l'on ne peut pas imaginer, qui a priori sont étranges. Nous devons penser au premier match", martèle le numéro 10, qui a de bonnes sensations. Car en plus d'être performant avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi voit des ressemblances entre le groupe argentin actuel et celui qui avait atteint la finale du Mondial 2014 au Brésil.

"Aujourd'hui, je ressens beaucoup de similitudes entre ce groupe et celui de 2014, estime-t-il. Je pense que c'est très similaire par rapport au groupe qui a été constitué, à la force du groupe et à la force mentale".