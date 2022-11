Coupe du monde 2022: néo-international à 29 ans, dentition imparfaite... qui est Füllkrug, le héros de l'Allemagne face à l'Espagne?

Auteur du but de l'égalisation dans les dernières secondes dimanche soir face à l'Espagne (1-1), Niclas Füllkrug est devenu le nouveau héros de la sélection allemande en maintenant en vie les espoirs de la Mannschaft lors du Mondial. Inconnu ou presque du grand public, avec tout juste trois capes en sélection au compteur, le joueur du Werder, véritable numéro neuf, a profité des forfaits pour se faire sa place dans le groupe d'Hansi Flick.

L'histoire nous dira dans quelques jours si Niclas Füllkrug est le tube du Mondial 2022 pour l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, en égalisant dans les dernières minutes dimanche soir contre l'Espagne (1-1) dans le choc du groupe E, l'attaquant de la Mannschaft a d'ores et déjà réussi sa compétition. Si les hommes d'Hansi Flick sont encore en vie dans la compétition, après leur défaite d'entrée face au Japon (1-2), c'est grâce à lui.

"Le trou" tient son heure de gloire avec la Mannschaft

Pourtant, c'est peu dire qu'ils étaient peu nombreux - hormis les amateurs de Bundesliga bien aguerris - à attendre un miracle de la part du joueur du Werder. Convoqué au Qatar par le sélectionneur allemand après les blessures de Timo Werner et de Lukas Nmecha, il a hérité du célèbre numéro neuf pour cette Coupe du monde. Le tout avec, en tout et pour tout, une seule petite sélection au compteur, le 16 novembre dernier face à Oman en amical. Un premier exploit pour l'avant-centre de 29 ans.

Le deuxième exploit, donc, a eu lieu au stade Al-Bayt face à la Roja. Entré à 20 minutes de la fin de la rencontre à la pointe de l'attaque allemande, Füllkrug a fait parler ses qualités face au but, les mêmes qui font de lui, actuellement, le deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne (10 buts, derrière Nkunku et ses 12 buts). Pourtant, avec un système sans réel 9 depuis plusieurs années, qui n'a vu personne succéder à Miroslav Klose, la tâche n'est pas simple et l'héritage parfois lourd. Mais pas de quoi impressionner l'imposant (1,89m) joueur qui évoluait encore en deuxième division avec le Werder la saison dernière.

Envisagé comme un joker de luxe, pas vraiment indispensable dans le système tactique de son sélectionneur, Niclas Füllkrug a pris du galon dimanche soir, comme l'a d'ailleurs reconnu Hansi Flick en conférence de presse après le match. "Il apporte beaucoup sur le terrain et c'est un très bon garçon, il était là au bon endroit pour être précis et on est très heureux de l'avoir."

Une reconnaissance méritée pour celui surnommé "Lücke" (le "trou") en raison du large espace entre deux de ses dents de devant, résultat d'un manque de régularité avec son appareil dentaire lorsqu'il était adolescent. Un sourire atypique que l'on ne demande qu'à pouvoir apprécier de nouveau, et cela dès jeudi face au Costa Rica (20 heures) dans un match crucial pour la Mannschaft.