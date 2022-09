Coupe du monde 2022: "On essaie de prendre le foot en otage", regrette le sélectionneur adjoint de la Tunisie

Ali Boumnijel, sélectionneur adjoint de la Tunisie, regrette les critiques sur la tenue de la Coupe du monde au Qatar. Il regrette une tentative de prise d’otage du football sur un sujet qui ne date pas d’aujourd’hui.

La Tunisie va défier un adversaire de prestige, le Brésil, pour son dernier match de préparation à la Coupe du monde, mardi (20h30) au Parc des Princes. Une répétition générale avant le sixième mondial de son histoire lors duquel les Aigles de Carthage seront dans le groupe de la France. C’est d’ailleurs dans l’Hexagone qu’ils vivent leur dernier rassemblement.

Ali Boumnijel, sélectionneur adjoint de Jalel Kadri, s’est confié au micro de RMC Sport sur ce rendez-vous tant attendu mais regrette les nombreuses polémiques entourant la tenue de l’évènement au Qatar. L’ancien gardien de but de Gueugnon, Nancy ou Bastia rappelle que ces dossiers ne sont pas récents.

"Le Qatar ne s’est pas construit aujourd’hui, confie le vainqueur de la Coupe d’Afrique de football 2004. Pour construire les routes, les buildings, le Qatar a fait appel à un certaine main d’œuvre venue de l’extérieur et on se focalise sur le Qatar aujourd’hui parce qu’ils organisent une Coupe du monde. On essaie de prendre le football en otage. Ça aurait pu se passer avant pour soulever certains problèmes."

"Pourquoi ils n’en ont pas parlé avant?"

"C’est un faux problème aujourd’hui, poursuit-il. On veut mettre le football en avant pour soi-disant révéler certains problèmes derrière, notamment au niveau des droits de l’homme. C’est un peu dommage que ça se passe maintenant. Pourquoi ils n’en ont pas parlé avant? Pourquoi les Etats ne se sont pas manifestés avant? J’entends, à droite à gauche, parler des droits de l’homme aujourd’hui. C’est vrai mais ce n’est pas d’aujourd’hui."

Vainqueurs des Comores jeudi (1-0), les coéquipiers de Wahbi Khazri se mesureront à une opposition bien plus corsée dans le jardin de Neymar, mardi. Ils pourront compter sur de nombreux soutiens au Parc des Princes comme au Qatar dans deux mois. La dernière Coupe arabe, organisée dans l'émirat, a montré l'engouement de la grande diaspora présente sur ces terres du Moyen-Orient auprès de la sélection.