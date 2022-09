Danemark-France: "l'équipe sera meilleure à la Coupe du monde", promet Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain de l’équipe de France, ne veut pas faire dans le catastrophisme après la défaite des Bleus au Danemark (2-0) dimanche lors du dernier match avant la Coupe du monde.

"Une piqûre de rappel" pour Didier Deschamps, le même son de cloche chez Antoine Griezmann, capitaine d’un soir, pour qui la défaite au Danemark (2-0) va faire "du bien" à l’équipe de France. Le ton était à l’optimisme, dimanche soir, malgré le revers des Bleus pour le dernier match avant la Coupe du monde. Aurélien Tchouaméni (22 ans, 14 sélection, un but) a aussi tenté de rassurer à l’issue de la rencontre.

"On n’a pas été bon, il n’y a pas d’excuse"

"C’est à nous de mieux faire, a confié le joueur du Real Madrid. Il y a eu des intentions, mais on n’a pas été bon, tout simplement, il n’y a pas d’excuse. Chacun va rentrer dans son club et se concentrer sur ce qu’il a à faire dans les prochaines semaines, et on verra la liste du coach. (...) Il n’y a pas de déficit de confiance, je ne pense pas. Il y a 24 heures, tout était tout beau, tout rose, parce qu’on avait battu l’Autriche en faisant un bon match collectif. Aujourd’hui, c’est sûr qu’on n’a pas été bon, mais je suis sûr que l’équipe de France sera meilleure à la Coupe du monde. Il faut regarder ce qu'on a fait individuellement et collectivement et rectifier le tir."

L’ancien Monégasque peinait toutefois à analyser l’irrégularité de cette équipe de France, victorieuse d’un seul de ses six derniers matchs. "Franchement, je n'arrive pas encore à l'expliquer, a-t-il ajouté. Il n'y a pas d'excuses. On n'arrive pas encore à enchaîner, donc c'est sûr qu'il faudra faire mieux à la Coupe du monde."

Il préfère ne pas trop noircir le tableau et ne se dit pas inquiet. "Je ne pense pas, conclut-il. On respecte tous la Ligue des nations, mais je suis sûr que le match contre le Danemark à la Coupe du monde sera un tout autre match. Il y aura d'autres paramètres à prendre en compte, on fera les comptes à la fin." Rendez-vous donc le samedi 26 novembre pour les retrouvailles avec les Danois au Mondial, quatre jours après le premier match contre l’Australie (22 novembre).