Equipe de France: liste, rassemblement… le programme jusqu’à la Coupe du monde

Après la défaite face au Danemark (2-0) dimanche, les joueurs de l’équipe de France vont se retrouver le 14 novembre, huit jours avant leur premier match de la Coupe du monde face à l’Australie le 22 novembre.

L’équipe de France a disputé, dimanche au Danemark (2-0), son dernier match avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre) près de deux mois avant le début de la compétition. Sa programmation en hiver, en plein cœur de la saison des clubs, a en effet chamboulé toutes les habitudes des sélections qui n’auront ainsi qu’une semaine de préparation - sans match amical pour les Bleus- avant le début du Mondial quand elles bénéficient en général de près d’un mois de vécu en commun en temps normal. Les joueurs de l’équipe de France ont désormais rendez-vous le 14 novembre prochain à Clairefontaine pour leur prochain rassemblement.

La liste annoncée entre le 7 et le 13 novembre

Celui-ci concernera donc les 23 ou 26 joueurs (Deschamps n’a pas encore tranché) retenus pour le Mondial. La délégation prendra ensuite la direction du Qatar, où aura lieu la Coupe du monde, le 16, avant d'effectuer son premier entraînement sur les installations du club d'al-Sadd le 17.

Avant cela, le staff va beaucoup œuvrer en coulisses. Selon L’Equipe, une partie va ainsi se rendre à Doha courant octobre pour les dernières vérifications logistiques de l’hôtel, des trajets ou du centre d’entraînement, afin d’éviter les désagréments ayant surgi lors du séjour à Budapest lors de l’Euro 2021. Deschamps et son premier adjoint Guy Stéphan ont également prévu un séminaire avec le staff début octobre.

L’annonce de la liste est, elle, programmée entre le 7 et le 13 novembre selon les discussions avec TF1 où Deschamps annoncera ses joueurs retenus. Le sélectionneur devra envoyer une première liste de 55 joueurs pré-sélectionnés à la Fifa fin octobre et devra rendre la liste définitive au plus tard le 14 novembre. Le staff poursuivra aussi son travail de supervision des adversaires des Bleus. Deschamps et Stéphan assisteront ainsi au match amical entre le Brésil et la Tunisie, dernier adversaire des Bleus en poule, mardi soir au Parc des Princes.

Le programme des Bleus avant la Coupe du monde

Entre le 7 et le 13 novembre: annonce de la liste

14 novembre: rassemblement à Clairefontaine

14 novembre: remise de la liste définitive

16 novembre: voyage à Doha

17 novembre: premier entraînement sur les installations du club d’al-Sadd

22 novembre: France-Australie, premier match du Mondial

26 novembre: France-Danemark

30 novembre: France-Tunisie