Coupe du monde 2022: "Pas d’entraîneur meilleur que moi", Luis Enrique ironise face aux critiques

Juste après avoir annoncé sa liste pour la Coupe du monde au Qatar, Luis Enrique, sélectionneur de l’Espagne, a répondu avec beaucoup d’autodérision et de second degré à une question sur la manière de gérer les critiques. Le technicien ibérique a par ailleurs clamé haut et fort les grosses ambitions de la Roja à ce Mondial.

Luis Enrique était en grande forme ce vendredi midi. Juste après avoir annoncé les 26 joueurs qu’il a décidé d’emmener à la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), le sélectionneur de l’Espagne a fait preuve d’une grande autodérision pour répondre à une question sur les doutes qui peuvent entourer la Roja à l’aube du Mondial qatari.

"Comment puis-je douter ? Je suis le meilleur entraîneur sur la face de la Terre. Je ne peux pas convaincre mes joueurs s'ils me voient hésiter, a assuré l’ancien coach du Barça, en poste à la tête de la sélection depuis novembre 2019. Il n'y a pas de meilleur entraîneur que moi dans l'histoire du football mondial. Ce n'est pas vrai, mais je le crois. Il n’y a pas de doutes du tout."

Luis Enrique: "Notre but ? L'infini"

Interrogé sur les objectifs de la Roja à cette Coupe du monde, le technicien espagnol s’est montré tout aussi loquace. "Notre but ? L’infini, a clamé Luis Enrique. Je pense qu'en dehors de l'Espagne, personne ne va nous sortir du groupe des favoris. Notre objectif est de jouer sept matchs. Il n'y a aucun doute que nous allons nous battre, il n'y a aucun doute là-dessus."

Pour ce Mondial qatari, Luis Enrique a décidé de se passer de Sergio Ramos. Le défenseur parisien, de retour en forme cette saison avec le club de la capitale, ne fait pas partie de la liste des 26 joueurs sélectionnés. Le reste du groupe de Luis Enrique ne comporte pas de surprises, sinon les présences de Yeremi Pino et d'Ansu Fati. Si l'ailier de Villarreal est bien là malgré un début de saison mitigé en club (un but en 19 apparitions), le phénomène du Barça a rassuré le sélectionneur sur son état de forme et a fini par arracher sa place.