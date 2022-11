Coupe du monde 2022: polémique en Espagne après le retour à l'entraînement de Gaya... pourtant forfait pour le Mondial

Le latéral gauche du Valence CF, José Gaya, était de retour à l'entraînement ce mardi, alors qu'il a été déclaré forfait pour la Coupe du monde par la sélection espagnole il y a tout juste onze jours. Un retour rapide qui fait polémique en Espagne, bien que Luis Enrique se soit déjà défendu sur son cas.

Le capitaine de Valence CF, José Luis Gayà, est retourné ce mardi à l'entraînement, seulement onze jours après avoir dû quitter la sélection espagnole sur forfait en raison d'une petite entorse à la cheville. A l'époque, son remplacement par Alejandro Baldé avait déjà fait polémique et le joueur n’avait pas caché sa surprise et son amertume d’avoir été remplacé à cause d’une légère blessure.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"C'est triste qu'il ne soit pas au Mondial avec la sélection"

Rentré sans avoir disputé le moindre match du Mondial, le joueur valencien avait obtenu de la part de son entraîneur quelques jours de repos, afin d'encaisser la nouvelle. Ce mardi, il était le premier à arriver à la Paterna, centre d'entraînement de Valence, même s'il n'a pas fait l'entièreté de la séance avec ses coéquipiers. Il s'est tout de même entraîné normalement et a déclaré qu'il était "au mieux" physiquement.

"Gaya s'est entraîné avec nous pour la première fois, témoigne son coéquipier en club André Almeida en conférence de presse. Il se sent bien, même si je ne sais pas s'il est à 100%. C'est triste qu'il ne soit pas au Mondial avec la sélection. C'est une très bonne personne et un très bon capitaine."

Luis Enrique très critiqué pour son absence

Le forfait de José Gaya avait fait polémique en Espagne, puisque la sélection a toujours communiqué sur une "légère entorse" à la cheville. Luis Enrique avait pourtant décidé de le renvoyer chez lui et de sélectionner à sa place le jeune latéral du Barça Alejandro Baldé, qui ne comptait alors aucune sélection à son actif. Ce retour précoce à l'entraînement de Gaya ne fait qu'accentuer certaines suspicions envers le sélectionneur espagnol.

Pourtant, celui-ci s'était expliqué en conférence de presse: "Si j'avais pu prendre une décision avec mon cœur, José Gayá serait resté parce que je l'apprécie, il le sait, et il mérite de participer à une Coupe du monde. Mais je dois prendre mes décisions avec ma tête. Les médecins (de l'équipe nationale) et les autres consultations externes que nous avons effectuées ont confirmé que Gayá avait une blessure de 10 à 15 jours et qu'il ne pourrait pas jouer deux des trois matchs (de la phase de groupe)."

"C'est le seul poste où je ne peux pas attendre"

Gayá, une fois rétabli, n'aurait pas pu récupérer pour être à 100 %, selon les informations de Luis Enrique, "et je dois prendre une décision pour un pays. Imaginez que je fasse ce que les gens de Valence veulent (qu'il reste) et que Jordi Alba se blesse et que nous commencions la Coupe du monde sans arrière gauche, ce qu'ils auraient dit".

Luis Enrique a insisté sur le fait que "ce que je veux et ce que mon cœur me dit, c'est que Gayá joue la Coupe du monde, et ma tête me dit ce dont l'équipe a besoin". Et il a donné la clé de sa décision : "C'est le seul poste où je ne peux pas attendre parce que nous avons besoin d'un type spécial de joueur, qui défend et attaque, et nous avions deux gars spécifiques (Alba et Gayá), auxquels n'importe qui ne peut pas s'adapter."

Son remplaçant, Alejandro Baldé, est d'ailleurs entré lors des deux premiers matches de poules, avec notamment une très belle performance face au Costa Rica et une grande remontée de balle sur plusieurs dizaines de mètres amenant au but du 7-0.