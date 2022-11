Coupe du monde 2022: Messi rassure son état physique avant l’entrée en lice de l’Argentine

Présent en conférence de presse à la veille de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2022, mardi face à l’Arabie Saoudite (11h), Lionel Messi a donné des nouvelles de son état de santé. L’attaquant du PSG en a profité pour annoncer qu’il disputait son dernier Mondial, à 35 ans.

Il a fait courir un vent d’inquiétude en Argentine. Lionel Messi s’est entraîné à part lors des premières séances de l’Albiceleste au Qatar. Mais le septuple Ballon d’or a lui-même levé les doutes sur son état physique, ce lundi en conférence de presse. A la veille de son premier match à la Coupe du monde 2022, ce dimanche face l’Arabie Saoudite (11h), l’attaquant du PSG a donné des nouvelles rassurantes.

"Je me sens très bien physiquement. Je suis dans une très bonne période, tant sur le plan personnel que physique. Je me suis entraîné à part parce que j’avais un coup, mais rien d’inhabituel", a expliqué la Pulga, dont la moindre apparition provoque l’hystérie depuis son arrivée dans l’émirat. A 35 ans, Messi s’apprête à disputer le cinquième Mondial de sa carrière. Il n’y en aura pas d’autre. "C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous: gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde", a confirmé l’ancien crack du Barça.

>>> Les dernières infos sur le Mondial

"Je profite de chaque instant"

Auteur d’un début de saison canon avec Paris, Messi a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives en 19 apparitions (toutes compétitions confondues). Et il compte bien poursuivre sur sa lancée au Moyen-Orient. "Je me sens très bien. A mon âge, je suis plus mature. Je veux vivre ce Mondial avec beaucoup d'intensité. Je profite de chaque instant. Aujourd'hui, je pense que j'apprécie beaucoup plus tout cela. Avant, je n'y pensais pas, je n'avais pas le temps d'en profiter, je ne pensais qu'à vouloir continuer à gagner. Maintenant, j'essaie de tirer le meilleur de chaque chose".

Conscient de vivre les dernières belles années de sa carrière, le génie de Rosario veut se faire plaisir sous le maillot national. "L'âge vous fait voir les choses différemment et donner de l'importance aux petits détails. Il s'agit plus de s'amuser que d'autre chose, résume-t-il. Ce qui vous pousse à continuer d'essayer, c'est l’envie d’en vouloir toujours plus. C’est difficile de le faire comprendre à mes coéquipiers, mais je vais leur dire de s’amuser. Pour vivre pleinement l'expérience. Qu'ils en profitent et que nous essayions de jouer comme nous l'avons fait jusqu'à présent".