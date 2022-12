Coupe du monde 2022: très critiqué pour son rôle d'ambassadeur au Qatar, Beckham sort du silence

L'ancien capitaine de l'Angleterre, David Beckham, dont le rôle d'ambassadeur au Qatar durant la Coupe du monde a été critiqué par la communauté LGBTQIA+, s'est expliqué dans un communiqué publié par le New York Times.

Très décrié, notamment dans son pays l'Angleterre, pour son implication en tant qu'ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar, David Beckham a réagi, avant la grande finale entre la France et l'Argentine. L'ancienne star de Manchester United a fait sa première déclaration publique sur son implication controversée avec le pays hôte du Mondial, le Qatar: "J'ai toujours cru que le sport avait le pouvoir d'être une force pour le bien dans le monde", a t-il déclaré au New York Times.

"Nous comprenons qu'il existe des points de vue différents et bien ancrés sur l'engagement au Moyen Orient, mais nous considérons comme positif que le débat sur les questions clés ait été stimulé directement par la première Coupe du monde organisée dans la région", poursuit le communiqué.

S'ajoute un message de paix et d'apaisement: "Nous espérons que ces conversations conduiront à une plus grande compréhension et empathie envers toutes les personnes et que des progrès seront réalisés."

Accusé d'avoir accepté des millions du Qatar

Cette déclaration du propriétaire de l'Inter Miami intervient alors que ce dernier a été vivement critiqué ces dernières semaines. Il est accusé d'avoir accepté des millions d'euros du Qatar pour servir d'ambassadeur du Mondial malgré la position répressive du pays sur les droits LGBTQIA+, les droits humains ou encore les allégations de mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, notamment sur les chantiers du Mondial.

Cette campagne en faveur du Qatar incluait notamment un film promotionnel pour Visit Qatar. "Le mélange moderne et traditionnel pour créer quelque chose de vraiment spécial", a-t-il déclaré. Dans un autre message vidéo plus tard, il a ajouté que la Coupe du monde serait une plate-forme de progrès, d'inclusivité et de tolérance.