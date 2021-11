Coupe du monde 2022 (qualifs): Messi sera titulaire face au Brésil

Lionel Scaloni a confirmé que Lionel Messi sera titulaire mardi contre le Brésil, dans le choc comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

Entré en jeu "pour se mettre dans le rythme" contre l’Uruguay (1-0) vendredi, en prévision du choc qui attend l’Albiceleste contre le Brésil de Neymar mardi, Lionel Messi sera bien titulaire comme espéré par son sélectionneur, Lionel Scaloni: "Il allait bien physiquement mais on avait décidé de lui donner seulement quelques minutes de jeu lors du premier match. Il a eu de bonnes sensations. Demain, il jouera", a confirmé ce dernier en conférence de presse, ce lundi.

Le sextuple Ballon d’or est parfaitement remis sur pied, lui qui était encore incertain avant ce rassemblement, après avoir manqué les deux derniers matchs de son club, le PSG, en raison d'une blessure à une cuisse et un genou. Il semblerait que cela soit de l’histoire ancienne. Pour Leandro Paredes, qui s'est entraîné normalement, l'incertitude demeure.

L'Argentine peut se qualifier

Tite, le sélectionneur du Brésil, qui réclamait "un grand spectacle", devrait être servi. Le Brésil, qui caracole en tête, a déjà assuré sa qualification pour le Qatar jeudi, en battant la Colombie (1-0), mais aura à coeur de prendre sa revanche après la finale de Copa America perdue (1-0) face aux Argentins en juillet dernier, au Maracana. Le Brésil et l'Argentine auraient déjà dû s'affronter en septembre, à Sao Paulo, mais la rencontre avait été arrêtée par les autorités sanitaires.

L’Argentin touche au but, et peut faire un pas supplémentaire vers la qualification, à condition de battre la Seleçao. Deuxième de la poule unique sud-américaine avec 28 points, 12 de plus que la Colombie, barragiste, l'Albiceleste n'est plus très loin du Qatar. En cas de victoire, elle n'aura au mieux plus besoin que d'un point en cinq matches pour composter son billet. Et les hommes de Lionel Scaloni peuvent même être qualifiés dès mardi, si les planètes leur sont favorables. Il faudra pour cela que deux de leurs trois adversaires directs (Chili, Colombie et Uruguay) commettent un faux-pas.